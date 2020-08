Thermostate der neuesten Generation erhöhen den Duschkomfort

Ergonomisches Design für präzise Steuerung von Temperatur und Wassermenge

Mit den neuen Thermostaten GROHTHERM 1000 Performance und GROHTHERM 800 Cosmopolitan erweitert GROHE sein Sortiment für moderne Thermostatlösungen im Badezimmer. Mit ihrer multifunktionalen technischen Ausstattung und dem gewohnt hohen Anspruch an Qualität und Design bieten beide Neuheiten zusätzliche Sicherheit in der Temperaturregulierung und nachhaltige Einsparungen im Wasserverbrauch.



Präzise Kontrolle und unkomplizierte Montage: GROHTHERM 1000 Performance

Wie alle Aufputz-Thermostate aus dem GROHTHERM-Sortiment überzeugt auch GROHTHERM 1000 Performance durch eine unkomplizierte Montage. Zusätzlich wurde bei der Entwicklung auf einen hohen Sicherheitsstandard Wert gelegt. Die GROHE CoolTouch Technologie begrenzt selbst bei höchsten Wassertemperaturen die Außentemperatur des Thermostatkörpers und schützt somit sicher vor Verbrennungen an heißem Metall. Zusätzlich verfügt GROHTHERM 1000 Performance über die ergonomischen ProGrip Griffe mit Rändelstruktur, die jederzeit die präzise Bedienung und Kontrolle von Wassertemperatur und Wassermenge erleichtern. Eine ökonomisch effiziente Kontrolle des Wasserverbrauchs ist ein Anspruch, den moderne Thermostatlösungen erfüllen müssen. Mit der integrierten Wasserspareinrichtung GROHE AquaDimmer Eco ermöglicht GROHTHERM 1000 Performance Wannenarmatur eine Reduktion der Durchflussmenge um bis zu 50 Prozent, ohne den Dusch- und Badekomfort zu beeinträchtigen.



Minimalistisches Design mit ergonomischen Metallgriffen: GROHTHERM 800 Cosmopolitan

GROHTHERM 800 Cosmopolitan ist die moderne Variante eines kompakten Thermostats und vereint höchste Ansprüche an Qualität, Technologie und Design. Wie auch die Performance-Serie überzeugt diese neue Produktreihe durch eine einfache und unkomplizierte Installation. Das schlanke, zylindrische Konzept des Thermostats erfüllt alle Bedürfnisse an eine gehobene, moderne Badezimmerausstattung. Sicherheit und einen ergonomischen Bedienkomfort bietet Ergorim, eine „unsichtbare“ Kerbe an der Rückseite des Metallgriffs, der eine einfache Handhabung auch mit nassen und seifigen Händen ermöglicht. Durch die Ausstattung mit GROHE EcoJoy® spart GROHTHERM 800 Cosmopolitan bis zu 50 Prozent Duschwasser ein. Die neue GROHTHERM 800 Cosmopolitan Serie ersetzt die bekannte GROHTHERM 1000 Cosmopolitan Serie.



Temperaturkontrolle mit höchster Sicherheit

Für einen sicheren Duschkomfort ohne die Gefahr von Verbrühungen verfügen GROHTHERM 1000 Performance und GROHTHERM 800 Cosmopolitan über die bewährte GROHE TurboStat® Technologie, die eine konstante Regelung der Wassertemperatur garantiert. GROHE SafeStop bietet eine Sicherheitssperre bei 38°C, während der optional einstellbare SafeStop Plus Temperaturendanschlag die Wassertemperatur auf 43°C begrenzt. Die neuen Serien sind auch als Dusch-Sets in Kombination mit der zweistrahligen Tempesta Cosmopolitan Brausegarnitur wahlweise mit 600 oder 900 mm Brausestange erhältlich.



Weitere Informationen unter www.grohe.com.