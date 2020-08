Die Anforderungen an moderne Trinkwasserkonzepten für Mehrfamilienhäuser sind vielfältig: Sie müssen den geltenden Hygieneanforderungen genügen und sollen den Warmwasser­Komfortansprüchen der Bewohner gerecht werden. Dabei sollten sie möglichst nachhaltig und energieeffizient sein. All diese Aspekte in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung für Fachplaner. Uponor bietet einen vielfältigen Planungsservice und unterstützt Fachplaner im ganzen Prozess. Mit einer neuen Online-Schulung zum Thema Trinkwasserkonzept können Fachplaner jetzt eine sichere Lösung für diese Herausforderung kennenlernen. An vier Terminen im Herbst stellt der Trinkwasserspezialist in einer einstündigen Einheit sein technisches Konzept aus dezentraler Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip, Durchschleif-Ringinstallation und bedarfsgerechter Hygienespülung vor. Interessierte können sich jetzt für die Schulung online anmelden: www.uponor.de/webinare

Das erfahren Fachplaner in der Schulung

Mit den drei Bausteinen dezentrale Trinkwassererwärmung, Durchschleif­Ringinstallation und bedarfsgerechte Hygiene-Spülung erfüllen Trinkwasserkonzepte alle normativen und werkvertraglich vereinbarten Anforderungen sicher. Das Verkeimungsrisiko durch Legionellen ist ausgeschlossen, da erwärmtes Trinkwasser nicht zirkuliert und gespeichert wird - es kommt also nicht zur Stagnation in ungünstigen Temperaturbereichen. Die thermische Entkopplung von warm- und kaltgehenden Rohrleitungen in separaten Installationsschächten sowie die nutzungsunabhängige, vollständige Durchströmung aller Leitungsteile der Stockwerksinstallation gewährleisten Trinkwasserhygiene. Eine Hygienespülung sichert zusätzlich Nutzungsunterbrechungen ab. Hohe Warmwasserkomfort-Anforderungen erfüllen Trinkwasserkonzepte, wenn Fachplaner die Leitungsführung optimieren und den bestmöglichen Standort der Wohnungsstation wählen. Auch in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit punktet das Konzept: Nah- und Fernwärme,

Brennwerttechnik sowie solarer Heizungsunterstützung lassen sich optimal einbinden und der Primärenergieverbrauch wird reduziert.

Organisatorische Infos zur Schulung

- Termine: Do, 24.09.2020 / Mi, 07.10.2020 / Di, 20.10.2020 / Do, 22.10.2020

- Dauer: 60 Minuten

- Preis: kostenlos

- Zielgruppe: Fachplaner von Trinkwasseranlagen

- Anmeldung unter: www.uponor.de/service/webinare