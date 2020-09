Am 3. September findet der virtuelle Partnerabend der Firma Dallmer statt. Die neue DallDrain-Systemfamilie für Bodenabläufe wird vorgestellt – inklusive Live-Einbau. Anschließend sorgt DJ Rix in Begleitung von Eike Sax für entspannte Feierabend-Musik. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Die erste Septemberwoche war fest in den Kalendern der SHK-Branche eingetragen, denn die SHK Essen sollte stattfinden. Nach der Absage der Messe hat Entwässerungsspezialist Dallmer ein digitales Event geplant, um seinen Kunden das neue Produktportfolio DallDrain zu präsentieren. Mit der Erfahrung des erfolgreichen virtuellen Sommerabends im Juni folgt nun ein Dallmer-Partnerabend für alle Interessenten der Entwässerungstechnik. Am 3. September findet der Partnerabend via Livestream statt. Aloys Koch, Vertriebsleiter DACH bei Dallmer und Benjamin Groß, Seminarleiter bei Dallmer stellen ab 17 Uhr das neue Produktportfolio für Bodenabläufe DallDrain inklusive Live-Einbau vor. Per Chatfunktion besteht die Möglichkeit, Fragen zur Produktneuheit zu stellen. Die Anmeldung erfolgt über www.dallmer.de/partnerabend.

Anschließend legt DJ Rix in Begleitung von Eike Sax ab ca. 18:30 Uhr passende Sounds zum Feierabend auf. Der Stream kann ebenfalls über dallmer.de/partnerabend verfolgt werden.

Hier geht es zur Facebook-Veranstaltung: www.facebook.com/events/307163453672875/