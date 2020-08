Dr. Christian Fischer: „Wir gewinnen mit Jan Brockmann einen international erfahrenen Manager mit ausgewiesenem Technologie- und Branchen­wissen.“

Der bisherige Vorsitzende Uwe Glock wechselt in den Bosch Thermotechnik-Aufsichtsrat und bleibt BDH-Präsident.

Jan Brockmann tritt zum 1. November 2020 in die Bosch-Gruppe ein und übernimmt zum 1. Januar 2021 die Leitung des Geschäftsbereichs Bosch Thermotechnik (2019: 3,6 Milliarden Euro Umsatz, rund 14.500 Mitarbeiter). Brockmann ist derzeit Chief Operations and Technology Officer der AB Electrolux, Stockholm, Schweden. Er folgt auf Uwe Glock, der zum 1. Januar 2021 in den Aufsichtsrat der Bosch Thermotechnik GmbH wechseln und weiterhin als Präsident des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) aktiv sein wird.



„Wir gewinnen mit Jan Brockmann einen international erfahrenen Manager mit ausgewiesenem Technologie- und Branchenwissen. Ich freue mich sehr über seinen Wechsel zu Bosch. Er wird unsere Strategie bei Systemen und Lösungen für Defossilierung und Digitalisierung im Gebäudebereich voranbringen“, sagte Dr. Christian Fischer, in der Bosch-Geschäftsführung unter anderem für den Unternehmensbereich Energy and Building Technology verantwortlich. Fischer würdigte zugleich die Leistungen des Vorgängers: „Uwe Glock hat den Geschäftsbereich Thermotechnik mit Weitblick, unternehmerischer Energie und gleichzeitig Pragmatismus hervorragend aufgestellt und auf die Herausforde­rungen und Chancen zukünftiger Energiesysteme vorbereitet.“



Gemeinsam weiter erfolgreich wachsen

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team von Bosch Thermotechnik das Kundenerlebnis rund um Wärme und Komfort durch innovative und nachhaltige Lösungen für Produkte und Services weiterzuentwickeln und somit das Unter­nehmen mit seinen starken Marken zu weiterem erfolgreichem Wachstum zu führen“, sagte Jan Brockmann. Der Diplom-Ingenieur arbeitet seit 2010 bei Electrolux. Dort hat er Erfahrungen in der Führung produkt- und serviceorien­tierter, globaler Mehrmarkengeschäfte – insbesondere auch thermischer Systeme – sowohl in der Konsumgüter- wie Automobilbranche gesammelt.