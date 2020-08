Viele haben den Wunsch nach einem großen Bad und einer geräumigen Dusche, welche die Alltagsroutine zu einem wahren Erlebnis macht. Doch oft entsprechen die Wünsche nicht den realen Gegebenheiten. Häufiger kommt es vor, dass Bäder viel kleiner sind und mitunter einige Herausforderungen bereithalten. So machen zum Beispiel Dachschrägen den Einbau einer standardmäßigen Duschkabine zu einem Problem. Mit dem Badexperten HSK Duschkabinenbau findet sich aber für jedes Bad die perfekte Lösung.



Viele Bäder sind nicht größer als ca. 8 m², ein Drittel ist sogar noch kleiner. Dennoch sind die Wünsche nach einer geräumigen Duschkabine, viel Bewegungsfreiheit und einem modernen Look allgegenwärtig. Für Fachhandwerker ist es eine Herausforderung, alle Wünsche der Nutzer auf so kleinem Raum zu berücksichtigen. HSK Duschkabinenbau bietet hier eine rundum Komplettlösung an. Vom Aufmaß über das Produkt bis hin zur Montage geht alles aus einer Hand. Selbst schwierige Einbausituationen sind für den Badexperten kein Problem.

Schnelles Aufmaß

Für eine zeitsparende und einfache Planung einer neuen Duschkabine bietet HSK die perfekte App für eine schnelle und exakte Lösung. Dank der App kann der SHK-Profi ganz leicht und direkt vor Ort Aufmaße aufnehmen und vollständig erfassen. So ist es möglich, von der Raumhöhe bis zum Fliesenspiegel alle notwendigen Werte einzutragen. Die Maße sind hierbei auch für Wandschrägen, Schrägschnitte oder Eckausschnitte anpassbar. Über dies werden alle wichtigen Daten durch die einfache Menüführung abgefragt, sodass nichts vergessen werden kann – von der gewünschten Duschkabine bis hin zu Transport und Montage im Bad des Kunden. Das digitalisierte Duschkabinen-Aufmaß kann um Fotos oder wichtige Notizen ergänzt werden. Zudem kann so ganz genau und schnell auf die Wünsche des Kunden eingegangen und alle Möglichkeiten der Duschlösung gleich umgesetzt und betrachtet werden.

Die perfekte Duschkabine

Sind die Maße genommen, kann für das Bad die passende Duschkabine ausgesucht werden. Da in kleinen Bädern meist viel Freiheit gewünscht ist, bietet sich hier eine rahmenlose Duschkabine an. Eine Duschlösung kann zum Beispiel die Atelier Plan Pur sein. Die rahmenlosen Duschabtrennungen schaffen nicht nur optisch Freiheit – auch funktional sind mit dieser Serie kaum Grenzen gesetzt. Die 8 mm starken Glaselemente sorgen für eine moderne und leichte Optik. Eine Magnetschließleiste sorgt bei der Atelier Plan Pur in Kombination mit den ergonomisch eleganten Griffen für ein sauberes und zuverlässiges Schließen der Sicherheitsglas-Türen. Der serienmäßige Heb-/Senk-Mechanismus der filigranen Scharniere macht die Handhabung noch angenehmer und komfortabler. Der neuartige Stabilisationsbügel ist parallel zum Glas angebracht, somit befinden sich keine störenden Streben im Innenbereich. Optisch perfekt auf die zarte Linienführung abgestimmt, bietet er den Glaselementen gleichzeitig sicheren Halt. Die innen glasbündigen Wandwinkel lassen die Duschkabine optisch noch freier schweben. Sie sind dabei ganz einfach zu montieren und halten die Glaselemente sicher und stabil an ihrem Platz. Gleichzeitig ist die rahmenlose Variante ideal, um an schwierige Einbausituationen angepasst zu werden. Ein Schrägschnitt an einer Scheibenkante ermöglicht eine Angleichung, wenn die Duschwand an eine Dachschräge angepasst werden soll oder die Badezimmerwand vom lotrechten Maß abweicht. Sollte die Duschkabine auf Balken an der Decke oder Erhebungen auf dem Boden treffen, kann auch hier ein Ausschnitt des Glases die Duschkabine ideal an die Gegebenheiten anpassen.

Alles aus einer Hand

Bei vollen Auftragsbüchern und wenig Zeit bietet sich der HSK Duschservice an. Von der Demontage bis zur fertig installierten Duschkabine bearbeitet HSK Duschkabinenbau alles aus einer Hand. Sofern die alte Duschkabine noch nicht fachgerecht demontiert und entsorgt wurde, bietet HSK ebenfalls einen Demontageservice inklusive der Entsorgung an. Um im nächsten Schritt ein richtiges Aufmaß zu nehmen, sollten Duschwanne sowie Fliesenarbeiten abgeschlossen und installiert sein. Mit dem richtigen Aufmaß können von der Raumhöhe bis zum Fliesenspiegel alle notwendigen Werte vom Duschservice erfasst werden. Bei schwierigen Einbausituationen, die Schräg- oder Eckausschnitte erfordern, stehen die HSK Service-Mitarbeiter beratend zur Seite. Ist das Aufmaß genommen, die Duschkabine mit allen Sondermaßen erfasst, kann nun die Montage erfolgen. Mit dem hauseigenen Anlieferservice besteht die Möglichkeit die gewünschte Duschkabine zum vorher ausgemachten Montagetermin geliefert und schnell sowie fachgerecht montiert zu bekommen.