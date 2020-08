Freuen Sie sich neben der Badplanungssoftware Innoplus auf neue, touchoptimierte Weblösungen die pluginfrei, plattformunabhängig und ohne Medienbruch, Ihr Tagesgeschäft im Bereich Kundengewinnung, Bedarfsermittlung, Planung, Abwicklung und Kommunikation nachhaltig vereinfachen.

Im Web. In der Ausstellung. Am „Point of Sale“.



Innoplus – ein Muss für jeden Badplaner und -verkäufer, der seine täglichen Beratungsprozess einfacher, schneller und effizienter gestalten möchte.

Überzeugen Sie sich selbst und sichern sich schon heute Ihre Teilnahme.

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen zum Ablauf des Live-Webinars und zur Anmeldung erhalten Sie auf der Internetseite www.messeq.de.

Informieren Sie sich und finden Sie alles rund um die Compusoft-Gruppe und Innoplus auf unserer Internetseite: www.compusoftgroup.com





Compusoft in der Herstellerdatenbank des SHK Journals:

Unternehmensdarstellung - Compusoft