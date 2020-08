Der Einsatz moderner Wärmepumpen verlangt auch nach passenden Trinkwasserspeichern. Hierzu gibt es optimierte Wärmepumpenspeicher. Wir bieten 2 Produktlinien an: HR und HRS.

Die Produktlinie HR (Hochleistungsregister) zeichnet sich durch großzügig dimensionierte Heizflächen (große Wärmetauscherfläche) und daher auch durch super Leistungswerte aus. Sie wurde speziell für die Kombination mit Brennwertgeräten und Wärmepumpen entwickelt.

Niedrigenergiehäuser bedingen die stetig steigenden Anforderungen nach niedrigen Rücklauftemperaturen im Heizkreis. Auch hier gibt es einen passenden Speicher, durch die HRS-Linie (Hochleistungsregister Super), die mit extrem großen Heizflächen ausgestattet ist. Der doppelt gewickelte Glattrohrwärmetauscher bietet besonders hohe Übertragungsleistungen und macht diesen Warmwasserbereiter zur ersten Wahl bei energiebewussten Anwendungen, wie eben Niedrigstenergiehäusern und Wärmepumpensystemen.

Die Speicher kennzeichnen folgende technische Eigenschaften:

Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, inkl. Magnesium-Schutzanode

Betriebsdruck: max 10 bar

Betriebstemperatur: max. 95°C

Glattrohrwärmetauscher mit extrem großen Heizflächen

Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (direktverschäumt), 100 mm ECO SKIN-Isolierung bei HRS 750 und 900

Getrennt gelieferter Folienmantel (weiß)

Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)

Hochwertiges Zeigerthermometer

Bei Wagner natürlich zu einem super Preis-Leistungsverhältnis! Jetzt kennenlernen: Zu den Wärmepumpenspeichern

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Der aktuelle Katalog 2019/2020! Sie wollen ihn? Dann geht’s hier zur Katalogbestellung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!