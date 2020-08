Der Pelletpreis zeigt sich weiter stabil auf Sommerniveau. Wie der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) berichtet, kostet eine Tonne (t) Pellets im August im Schnitt 223,72 EUR (Abnahme 61) und damit 6,3 Prozent weni­ger als im August 2019. Das entspricht einem Kilopreis von 22,37 Cent und einem Preis pro Kilowattstunde (kWh) Wärme von 4,47 Cent. Da Heizöl ebenfalls weiter im Preis gesunken ist, besteht ein Preisnachteil von 11,4 Prozent. Der Preisvorteil zu Erdgas von knapp 29 Prozent bleibt stabil.

„Im Sommer sind Pellets am günstigsten", erklärt DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. „Daher empfiehlt es sich auch, das Lager in dieser Zeit für den Winter zu befüllen. Hei­zungsbetreiber, die das noch nicht getan haben, sollten jetzt aktiv werden. Im Herbst wird der Preis für die kleinen Presslinge wieder etwas anziehen, wie im Jahreszeitenver­lauf üblich. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits im Süden, wo der Preis für einige Ab­nahmemengen bereits leicht gestiegen ist."

Beim Kauf der Pellets sollte unbedingt auf hochwertige Ware mit dem ENplus-Siegel ge­achtet werden, empfiehlt Bentele: „ENplus steht für höchste Qualität - nicht nur beim Brennstoff selbst, sondern in der gesamten Bereitstellungskette, bis zur Anlieferung beim Kunden." Zertifizierte Pellethändler finden Verbraucher auf der Webseite www.en- plus-pellets.de.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im August 2020 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): In Mitteldeutschland sind Pellets mit 222,11 EUR/t am günstigs­ten, gefolgt von Nord-/ Ostdeutschland mit 222,25 EUR/t. Der Tonnenpreis in Süd­deutschland ist bereits auf durchschnittlich 224,45 EUR/t gestiegen.

Größere Mengen (26 t) werden im August 2020 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 208,36 EUR/t, Mitte: 209,29 EUR/t, Nord/Ost: 209,60 EUR/t (alle inkl. MwSt.).

DEPV-Index

Der DEPV-Preisindex wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.

DEPV-Index August 2020 6 t: 223,72 EUR

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkos­ten und MwSt.).

DEPV-Index August 2020 26 t: 208,73 EUR

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Neben­kosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets (Quelle: DEPI)

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland