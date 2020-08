BERATUNG - Vertrauen Sie uns – wir beraten Sie richtig!

Sowohl die technische als auch die kaufmännische Beratung hat bei Mücher oberste Priorität. Unser eigener Anspruch ist es, unseren Kunden Lösungen anzubieten, die sowohl technisch zuverlässig als auch wirtschaftlich nachhaltig sind. Die Kompetenz unseres Verkaufs- und Technik-Teams wird durch Schulungen und Weiterbildung in Fragen der Dichtungstechnik auf dem aktuellsten Stand gehalten. Der Leitfaden zur permanenten Verbesserung unserer Beratungsleistungen bildet unser QM-System nach DIN EN ISO 9001, das bereits seit über 25 Jahren in allen Bereichen des Unternehmens eingeführt ist.

LIEFERUNG - Heute bestellt, am nächsten Morgen geliefert!

Dringende Bestellungen werden bereits am nächsten Morgen in das Lager des Baustoff-Fachhändlers oder direkt an die Baustelle geliefert. So werden die Abläufe von der Beratung über die Produktion bis hin zur Anlieferung in kürzester Zeit realisiert.



INNOVATION- Unsere Innovationen helfen Problemsituationen besser zu lösen!

Neue Produkte zu entwickeln und bestehende Produkte durch zukunftsweisende Verfahren in ihrer Lebensdauer zu verbessern, ist unser nachhaltiges Unternehmensziel. Beispielhaft ist die erstmalige Anwendung der TOX-Technologie in der Abwassertechnik. Das TOX-Verfahren (Link zum Artikel) sichert den Korrosionsschutz der Edelstahl-Bauteile und erhöht dadurch die Lebensdauer der Kupplungen.

VERFÜGBARKEIT- 100%-ige Lieferfähigkeit schafft Vertrauen!

Wir haben unsere gesamte Produktpalette in hohen Stückzahlen ständig für Sie auf Lager. Dies beinhaltet sowohl Standardartikel mit hohem Umschlag, als auch Sonderartikel. Das Herzstück unseres Unternehmens bildet die Produktion. Hier werden speziell auf Kundenwunsch Übergangskupplungen und Ausgleichsringe sowie Sonderdichtungen termingerecht auf Maß produziert. Die 100%ige Verfügbarkeit & Lieferfähigkeit erlaubt es uns, für jedes Problem der drucklosen Abwassertechnik eine fachgerechte Lösung anzubieten!

SICHERHEIT- Mit Mücher-Produkten sind Sie auf der sicheren Seite!

Alle unsere Produkte entsprechen den gültigen DIN- und EN-Normen sowie nationalen und europäischen Zulassungen. Wo Mücher drauf steht, ist garantiert Sicherheit für den Anwender drin.

Seit 1955 ist die Dichtung am und im Rohr die Kernkompetenz von Mücher. Dieses Kerngeschäft ist bis heute unsere Verpflichtung. Von der Auswahl der eingesetzten Materialien und ihrer Verarbeitung in unserer Produktion bis hin zur lückenlosen Überprüfung unserer versandten Produkte werden alle unsere Prozesse in unserem QM-System dokumentiert und ständig verbessert.

Dieses Qualitätsversprechen gibt dem Baustoff-Fachhandel, dem Bauunternehmer und dem Auftraggeber die Sicherheit, mit dem ein­gebauten Mücher-Produkt eine langlebige und zuverlässige Lösung zu schaffen