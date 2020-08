Ganz nah an den Bedürfnissen des Kunden zu sein – das hat sich die aquatherm Unternehmensgruppe als Prämisse für ihre neue Website gesetzt. Unter www.aquatherm.de präsentiert sich der Internetauftritt des weltweit führenden Herstellers von Rohrleitungssystemen aus Polypropylen nicht nur in einem modernen Erscheinungsbild, sondern erleichtert auch durch eine zielgruppenorientierte Struktur die Suche nach relevanten Informationen.

Ob Planer, Architekt, Investor, Verarbeiter, Privatkunde oder Händler: Mit wenigen Klicks und ohne Umwege gelangen die User zu den Informationen, die für sie wichtig sind. Planer erfahren beispielsweise alles Wissenswerte rund um die Themen „Heizen und Kühlen“ oder „Modulare Bauweise“ und über die Möglichkeiten der Planungsunterstützung, Architekten können sich von Referenzen inspirieren lassen und Handwerkern liefern Verarbeitungsvideos schnell und unkompliziert Hinweise zur Installation von aquatherm Produkten. Händler können sich über das Thema Stammdaten informieren oder dank einer verbesserten Suchfunktion alle wichtigen Hinweise zu den Produkten aufrufen und als Datenblatt herunterladen.

Referenz-Datenbank, Planer-Tools und Social-Wall

Im Produktbereich lassen sich alle Informationen über die verschiedenen aquatherm Produktlinien finden. Hinweise zu Einsatzbereichen, technischen Spezifikationen und zur Planung und Berechnung liefern einen Einblick in die Systeme. Bilder, Animationen und Videos unterstützen die Fakten visuell. Im Bereich „Anwendungen“ erfahren die User unter anderem, welche Möglichkeiten sich mit aquatherm Produkten in der Kältetechnik, im Bereich der erneuerbaren Energien oder bei Trinkwasseranwendungen bieten. Einblicke in aktuelle Projekte liefert eine Referenz-Datenbank, bei der sowohl nach Produkten als auch Anwendungen gesucht werden kann. Das Serviceangebot wurde um zwei hilfreiche Online-Tools erweitert: einen Längenausdehnungsrechner und einen Druckverlustrechner.

Natürlich präsentiert sich aquatherm auch als Arbeitgeber: Im Karrierebereich finden potenzielle Arbeitnehmer freie Stellen und können sich direkt online bewerben. Wissenswertes über Leistungen und Benefits sind ebenso Bestandteil der neuen Online-Darstellung wie Mitarbeiter, die über ihre Karriere im Unternehmen berichten. Auch an potenzielle Auszubildende wurde gedacht: Schüler und Studenten können sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe informieren.

Neu ist der Einblick in die Social-Media-Aktivitäten von aquatherm, die anhand einer „Social-Wall“ präsentiert werden. Ein umfangreicher Service- und Download-Bereich, die Suche nach weltweiten Vertriebspartnern sowie alles über die Entwicklung des Familienunternehmens samt seiner Werte und „DNA“ komplettieren die Website, die dank ihres responsiven Designs auf dem Computer-Monitor, Tablet und Smartphone eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit bietet. Der neue Internetauftritt ist in Deutsch und Englisch verfügbar, weitere Sprachen folgen.