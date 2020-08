Per Definition ist der Haken eine geschwungen oder eckig gekrümmte Vorrichtung zum Aufhängen oder Einhaken von Objekten und meist aus Metall, Holz oder Kunststoff geformt. Für die tesa nie wieder bohren GmbH ist der Haken vor allem ein praktischer Helfer im Alltag, der immer zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Dank der nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik lässt er sich jederzeit bedarfsentsprechend (um)positionieren – ganz ohne wertmindernde Bohrlöcher zu hinterlassen.

Wandhaken sind eine praktische Aufbewahrungslösung, die Ordnung im Bad schafft: Egal, ob als Mantel- oder Handtuchhaken - diese Produkte helfen dabei, Dinge platzsparend unterzubringen, wenn es an Stellfläche mangelt. Es gibt sie bei nie wieder bohren. verchromt, in gebürstetem Edelstahl, aus Messing und antibakteriellem Polyamid, in verschiedensten Formen und sogar als Aufhängungslösung für andere Gegenstände. Allen gemein ist jedoch die klebende Profi-Befestigungslösung, bestehend aus Adapter mit tesa®-Spezialklebering und Hochleistungskleber, die auf allen tragfähigen rauen und glatten Untergründen eine geprüft sichere, aber dennoch reversible Montage wandverbundener Ausstattungselemente, wie beispielsweise der Haken, ermöglicht.

Ganz ohne Lärm, ohne Schmutz und vor allem ohne Risiken und Folgekosten entsteht daraus eine völlig neue Gestaltungsfreiheit – für mehr Komfort und eine längere Lebensdauer moderner Wohnräume.