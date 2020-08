Beleuchtete Kosmetikspiegel von nie wieder bohren. mit Touch- oder Bewegungssensor

Ein Kosmetikspiegel ist der ideale Helfer bei der morgendlichen Routine im Bad – egal ob auf Reisen im Hotel oder daheim. Die neuen Spiegel von nie wieder bohren. mit ihrem klassisch runden Design und im Spiegelglas integrierter LED-Leuchte erleichtern neben dem kosmetischen Finish auch die morgendliche Rasur: Das runde Spiegelglas mit 5-fach Vergrößerung lässt sich dafür sowohl durch den massiven Doppelgelenkarm aus verchromtem Messing in der Ausladung anpassen als auch über ein Kugelgelenk zwischen Arm und Spiegelglas im Winkel justieren, so dass es individuell eingestellt werden kann.

Je nach persönlichem Bedarf und gegebenen Verhältnissen bieten die nie wieder bohren.-Kosmetikspiegel eine Wahl zwischen kaltem und warmem Licht – die Lichtfarbe variiert dabei zwischen 3000 und 5500 Kelvin. Vorbei sind außerdem die Zeiten des gewöhnlichen Wippschalters: Ein- und ausschalten sowie wechseln lässt sich das Spiegellicht abhängig vom Modell entweder schrittweise per Gestensteuerung durch einen Bewegungs-Sensor im Spiegelglas oder stufenlos durch den gut sichtbaren Touch-Sensor am Sockel.

Der Kosmetikspiegel punktet aber auch durch die gewohnt einfache nie wieder bohren.-Profi-Befestigungslösung, bei der der Adapter direkt an der speziell auf die Art der Montage abgestimmten Spiegelwandplatte befestigt werden kann. Mit Abziehen der Schutzfolie werden die Spiegelwandplatte und der Adapter zusammen an der Wand vorfixiert, was die gerade Ausrichtung erleichtert. Speziell eingelassene Öffnungen in der Wandplatte erlauben anschließend die direkte Kleber-Befüllung des Adapters. Nach zwölf Stunden ist der Kleber ausgehärtet und der Spiegel kann montiert werden. Jetzt noch das Kabel einstecken oder per Direktwandanschluss die Stromversorgung herstellen und einem langlebigen, verbrauchsarmen Einsatz steht nichts im Wege. Riskieren Sie doch auch mal einen Blick!