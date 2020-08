Die Gestaltung eines individuellen Bades will gut durchdacht sein. Ob barrierefreie Badlösung, großzügige Saunalandschaft oder innovativer Whirlpool, stilsicher und kreativ gestaltet und realisiert das Team der Bad Oase Hasenkamp den eignen Wellness-Traum. Eine gute Badausstellung, zum Anfassen und Ausprobieren, ist dabei von besonderer Bedeutung. In den zwei innovativen Bäderwelten voller Designtrends und modernster Technik können die Kunden einen persönlichen Eindruck verschiedenster Stilrichtungen und Inspirationen für das eigene Wunschbad gewinnen. Das hochwertige Sortiment, eine ansprechende Produktpräsentation sowie eine außergewöhnliche Raumkonzeption sind nur einige Beispiele dafür, warum die Showrooms der Bad Oase Hasenkamp auch in diesem Jahr zu den Besten in Deutschland gehören.

Lisa Pötter, Geschäftsleiterin „Bad & Wellness“ und ihr Team der Baddesigner legen zudem besonderen Wert auf eine persönliche Beratung. Der gewerkeübergreifende „Alles-aus-einer-Hand-Service“ garantiert einen perfekten Ablauf der gesamten Modernisierungsmaßnahmen mit professioneller Gestaltung und Montage des neuen Badezimmers. Das heißt: Alle Gewerke wie Tischler, Fliesenleger, Elektriker oder Maler werden vom Bad- und Heizungsspezialisten koordiniert. Der Kunde hat somit nur einen Ansprechpartner und profitiert von der Festpreis- und Termingarantie. Auch die Corona- Pandemie hat der Bochumer Meisterbetrieb Hasenkamp für neue Wege genutzt: Der Familienbetrieb visualisierte innerhalb von wenigen Tagen seinen Bochumer Showroom, mit über 1000 m2. Nun können Kunden ganz bequem von zuhause aus, per Smartphone oder Computer, die Ausstellung digital besichtigen.

Die erneute Auszeichnung bestätigt die hervorragende Arbeit, die die Sanierungsspezialisten über die letzten Jahre, mit Engagement und hoher Qualität kontinuierlich geleistet haben. Das Bochumer Traditionsunternehmen Hasenkamp zählt mit über 100 Mitarbeitern, zu einem der engagiertesten Handwerksbetriebe für Sanitär, Heizung und Klima im Ruhrgebiet. Über 14 Auszubildende sind in den Bereichen als Anlagenmechaniker, Kauffrau/-mann für Büromanagement oder Fachkraft im Gastgewerbe der hauseigenen Gastronomie beschäftigt. Das zeigt, welche Verantwortung der Bochumer Meisterbetrieb auch in der Gesellschaft übernimmt.

Über die Auszeichnung BESTE BADSTUDIOS:

Die Bad Oase Hasenkamp wurde erneut von der Redaktion A&WArchitektur und Wohnen zu einem der 100 BESTE BADSTUDIOS Deutschland ausgezeichnet. A&W Architektur & Wohnen ist eine Zeitschrift für Wohnen, Architektur, Garten, Design und Style aus Deutschland. Das Magazin erscheint eigenständig seit 1968 im Hamburger Jahreszeiten Verlag.

www.badoase.de