Noch sind es rund fünfzehn Monate bis zum Start der aquanale 2021, doch bereits jetzt verzeichnet die Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente zahlreiche Beteiligungswünsche aus der Industrie. Das klare Bekenntnis der Branche zur aquanale und zum Standort Köln unterstreicht die Bedeutung der Messe als unverzichtbare Drehscheibe für Business-, Networking und Kommunikation. „Die aquanale hat sich in den letzten zehn Jahren zum globalen Branchentreffpunkt entwickelt – mit einem starken Konzept, starken Inhalten und vor allem starken und engagierten Partnern. Die weltweit einzigartige Kombination mit der FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport und Bewegungseinrichtungen, schafft zusätzliche Synergien, die allen Teilnehmern zu Gute kommen“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. Bert Granderath, Vize-Präsident der Bundesverband Schwimmbad und Wellness bsw, betont: „Die Koelnmesse hat sich vor allem auch als verlässlicher Partner erwiesen, der seine Entscheidungen an den Ausstellerinteressen orientiert und Fairplay Groß schreibt.“ Auch für Dr. Stefan Kannewischer, Präsident der IAKS und für Inhalte und Themen im Bereich „Öffentlicher Bäderbau“ eingebunden, ist die aquanale das führende Messe-Event der Branche: „Globale Herausforderungen benötigen international taugliche Konzepte. Betreiber und Planer bekommen in Köln vielfältige Anregungen für das Bädermanagement von morgen“. Die aquanale vom 26. bis 29. Oktober 2021 wird als führende Plattform in der Post-Corona-Zeit eine entscheidende Rolle spielen. In Köln werden Lösungen und Trends für eine erfolgreiche Zukunft vorgestellt, wirtschaftlicher Beziehungen vertieft und die Etablierung von Neugeschäft auf internationaler Ebene angebahnt.



Bereits über ein Jahr bevor sich die Messetüren zur aquanale 2021 öffnen haben bereits namhafte Branchen-Player ihre Teilnahme an der aquanale 2021 angekündigt: Behncke, Binder, Bünger & Frese, grando, G. Eichenwald, G quadrat, Herget, hobby-pool-technologies, Hugo Lahme, Meranus, Peraqua, Renolit, Rollo Solar, Schmalenberger, sopra, Speck Pumpen, swimroll, Whirlcare, WIBRE, Zodiac Pool Deutschland/Fluidra. Zudem liegen zahlreiche Anfragen von Unternehmen aus dem In- und Ausland nach Standflächen und Vergrößerungswünschen vor. „Der Bundesverband steht hinter der aquanale“, so Ute Wanschura, Geschäftsführerin des Bundesverband Schwimmbad und Wellness bsw.



Die Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente belegt im kommenden Oktober die Hallen 7 und 8 mit den Themen Privater Schwimmbadbereich, Öffentliche Bäderbau, Schwimmbadtechnik, Sauna und Spa im öffentlichen und privaten Bereich sowie Green Living. Dabei will die aquanale 2021 an die hervorragenden Ergebnisse aus dem zurückliegenden November anknüpfen: Die Veranstaltung 2019 überzeugte mit einer erneut wachsenden Internationalität und Qualität in Angebot und Nachfrage. Nahezu 28.000 Besucher aus 128 Ländern informierten sich über das Leistungsspektrum der 281 ausstellenden Unternehmen aus 31 Ländern.



Gemeinsam mit dem bsw – Bundesverband Schwimmbad- und Wellness als ideellem Träger der aquanale und der IAKS – Internationale Vereinigung Sport- und Freizeitanlagen, die insbesondere Betreiber- und Architekturthemen fokussiert, wird auch 2021 erneut ein spannendes und informatives Rahmenprogramm für das Internationale Schwimmbad- und Wellness FORUM vorbereitet, das darüber hinaus zudem den von allen Zielgruppen gewünschten und geforderten Networking Rechnung tragen wird.



