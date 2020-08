In diesem Live-Seminar wird thematisiert, welche besonderen Anforderungen an die Planung der Warmwasserversorgung in Kitas und Kindergärten bestehen. Verschiedene Beispiele aus der Praxis werden besprochen. Außerdem stellen die beiden Referenten sinnvolle Warmwasser-Lösungen live vor.

Agenda:

1. Anforderungen an die Warmwasserversorgung im Kindergarten

2. Anwendungsbereiche im Beispielobjekt

3. Live-Vorführung Gerätefunktionen

4. Fragen und Antworten

Referenten-Team: Adeline Wagner und Jürgen Unseld

Ideal für: Architekten und Planer von Sanitärräumen in Kitas/Kindergärten

sowie für Fachhandwerker im Sanitär-Bereich

Teilnahmegebühr: Kostenlos

Termine:

Mittwoch, den 19. August 16:00 Uhr

Dienstag, den 25. August 10:00 Uhr

Das CLAGE Team freut sich auf Ihre Anmeldung unter: www.clage.de/de/support/live-seminare