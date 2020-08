Mit den Crash-Glas Walk-In Varianten der Fachhandelsmarke maw von GEO können Sie Ihren Kunden echte Design-Highlights für die hauseigene Wellness-Oase bieten.

Das maw Sortiment wurde um drei neue klassische und zugleich trendige Glasfarben - Bronze, Edelgrün und Edelgrau - erweitert, sodass für jeden der Farbakzente setzen möchte etwas dabei ist.





Neben den verschiedenen Standardgrößen sind diese auch im Sondermaß erhältlich.



Diese außergewöhnlichen Duschwandlösungen in Crash-Glas Optik werden durch die optional dazu erhältlichen LED-Streben richtig in Szene gesetzt.



Gerade in innenliegenden oder fensterlosen Bädern wird gute Beleuchtung oft zum Problem. Die modernen Beleuchtungssysteme befinden sich meist weit weg vom Duschbereich, so dass genau dort dunkle Nischen entstehen, wo man helles, klares Licht benötigt. Hierfür ist die LED-Strebe von GEO die richtige Lösung.

Sie weist eine Feuchtigkeitsresistenz nach den strengen IP-Schutzklassifizierungen auf und ist mit modernen Hochleistungs-LEDs bestückt sein. Das Gehäuse, das gleichzeitig die Stützstrebe bildet, ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

Die drei erhältlichen Längen - 800/900/1000 mm - und der Verstellbereich von über 40 mm bieten größtmögliche Flexibilität beim Einbau möglich.

Standardmäßig ist die LED-Strebe geeignet für 6-8 mm Glasstärke, optional aber auch mit einer Glasaufnahme für bis zu 14 mm Glasstärke erhältlich (passend für Crash-Glas).

Die Stromversorgung erfolgt über ein platzsparendes Kabel, das mit Niederspannung von einem außenliegenden Trafo-System gespeist wird. Dies wird bei Neueinrichtung unter Putz verlegt, beim Nachrüstsatz kann die Verkabelung auf Putz (mit einer passenden Abdeckschiene) erfolgen.



Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an.

GEO Produkte GmbH - Friedrichsfelder Straße 27 - D-68723 Schwetzingen

Thomas.Schuhmacher @ geoprodukte.com; Katharina.Luig @ geoprodukte.com

maw-duschwand.com