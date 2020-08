ÖkoFEN präsentiert die Weiterentwicklung des Pelletskessels Pellematic Compact. Der kompakte Kessel mit flexiblen Schnittstellen ist nun auch mit 18 kW Leistung lieferbar und rundet somit das Leistungsspektrum nach oben ab.

Die Heizung für wenig Platz und viel Komfort. Bei der Pellematic Compact ist der Name Programm. Als einer der kompaktesten Pelletskessel am Markt mit den Maßen 73 x 72 x 143 cm überzeugt dieser mit der Möglichkeit der Wand- und Eckpositionierung. Möglich ist dies durch die intelligente Anordnung aller Zu- und Ableitungen. Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf verlaufen nach oben und die passenden Pumpengruppen mit Verteilbalken können so direkt montiert werden. Mit dem geringen Platzbedarf von nur 0,5m² findet die Pellematic Compact im kleinsten Heiz- oder Technikraum Platz.

Darüber hinaus punktet der Pelletskessel durch die individuelle Abgastemperatureinstellung. Die Pellematic Compact ermöglicht den Betrieb mit Abgastemperaturen von bis zu 70 Grad. Dies führt zu minimierten Wärmeverlusten über das Abgassystem und zu einer gesteigerten Effizienz des Systems.

Für Installateure ist der Pelletskessel aufgrund der äußerst einfachen Montage sehr interessant. Der Kessel wird vollständig montiert angeliefert und durch die Rahmenbauweise ist die Einbringung mit einer Sackkarre bei einer Türbreite von nur 70 cm möglich. Bei kleineren Durchgängen ist der Kessel zudem rasch demontiert.

Effiziente Heizwerttechnik weiter ausgebaut

Die beliebte Baureihe der Pellematic Compact war bisher in den Leistungsgrößen 10, 12, 14 und 16 kW erhältlich. Um das Leistungsspektrum nach oben abzurunden, entwickelte Europas Spezialist für Pelletheizungen eine erweiterte Version mit 18 kW Leistung. Die Pellematic Compact mit der zusätzlichen Leistungsgröße ist ab sofort verfügbar.