Die Kombination macht’s: Um dem Anspruch nach größtmöglicher Hygiene gerecht zu werden, sollten Urinale für öffentliche Sanitärräume in Verbindung mit einer berührungslosen Spülauslösung geplant werden. Viega bietet hierfür zwei verschiedene Technologien an: Eine verdeckte Spülauslösung sowie eine Variante, die per Infrarot-Technik gesteuert wird.

Urinale sind in öffentlichen Sanitärräumen fast eine Selbstverständlichkeit, denn sie bieten Betreibern als auch Nutzern hygienische Vorteile. Richtig rund wird diese Lösung jedoch erst, wenn auch die Spülung berührungslos erfolgen kann. Viega bietet hierfür zwei unterschiedliche Technologien an, die nicht nur einen Zugewinn an Hygiene und einen breiten Spielraum an gestalterischen Möglichkeiten bieten, sondern auch Sicherheit vor Vandalismus, individuell auswählbare Spülprogramme und eine große Reinigungsfreundlichkeit.

Die verdeckte Spülauslösung

Bei der Variante mit verdeckter Spülauslösung ist auf der Wand weder eine Betätigungsplatte noch eine Abdeckplatte zu sehen. Ein im Inneren des Urinalsiphons sitzender Sensor registriert vielmehr die bei der Benutzung entstehenden Strömungs- und Temperaturänderungen und löst in der Folge automatisch eine Spülung aus. Eine Technik, die im Verborgenen zuverlässig arbeitet und damit optimale Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit sowie eine maximale Sicherheit vor Vandalismus bietet.

Neben der Hygiene ist die Gebrauchstauglichkeit ein weiterer wichtiger Aspekt für die Betreiber von öffentlichen Sanitärräumen. Auch hier punktet die verdeckte Spülauslösung, denn zur Auswahl stehen drei, auf die jeweilige Nutzung abgestimmte Spülmengen. Hierzu zählen die Spülung mit einem Liter beziehungsweise drei Litern sowie eine dynamische Variante, die hohe Nutzungsintervalle automatisch erkennt und die Spülmenge von drei auf einen Liter reduziert. Hohe Nutzungsintervalle entstehen beispielsweise in der Halbzeit eines Fußballspiels oder in einer Konzertpause. Die Spülfrequenz ist dann auch auf eine Auslösung pro Minute begrenzt. Je nach gewähltem Programm wird nach 24 Stunden zusätzlich eine automatische Hygienespülung durchgeführt.

Eine praktische Diagnosefunktion erkennt darüber hinaus Fehler und reagiert entsprechend. So wird zum Beispiel bei einer Verstopfung des Siphons die Spülung blockiert oder bei einem zu geringen Wasserstand im Siphon automatisch eine Spülung ausgelöst.

Die verdeckte Spülauslösung von Viega ist als Ausstattungsset erhältlich und mit der entsprechenden Variante des „Viega Prevista Dry-Urinal-Element“ kompatibel.

Spülauslösung per Infrarot-Technik

Dank eines Infrarot-Sensors in der Betätigungsplatte wird auch bei dieser Variante die Spülung berührungslos und damit mit maximaler Hygiene ausgelöst. Und zwar immer dann, wenn sich eine Person mindestens acht Sekunden im Erfassungsbereich des Infrarot-Sensors aufhält. Der Erfassungsbereich sowie die Spülmenge und -dauer sind variabel auf die zu erwartende Nutzung und die individuellen Anforderungen einstellbar.



Infrarot-Technik in seiner schönsten Form: Die berührungslos auslösende Urinalbetätigungsplatte „Visign for More 200 IR“ von Viega ist beispielsweise in den Ausführungen Holz Eiche gebeizt, Glas schwarz beziehungsweise Glas weiß und in diversen Kunststoff-Varianten erhältlich. (Foto: Viega)

Bei Nutzungsunterbrechungen, wie sie beispielsweise in Schulen oder Hotels zu bestimmten Zeiten vorkommen, steht hingegen der Erhalt der Trinkwassergüte an oberster Stelle. Um einer Stagnation in Trinkwasserleitungen und einer Keimbildung vorzubeugen, ist die Infrarot-Spülauslösung mit der Viega Hygiene-Funktion ausgestattet. Mit ihr können Spülungen ganz einfach programmiert und im Anschluss zeitgesteuert ausgelöst werden.

Die Infrarot-Technik wird zusammen mit dem dafür erhältlichen „Viega Prevista Dry-Urinal-Element“ hinter der Wand verbaut. Zu sehen ist dann nur eine Betätigungsplatte mit integriertem Sensor, die in zwei Designs zur Auswahl steht.

Die Urinal-Betätigungsplatte „Visign for More 200 IR“ zum Beispiel ist in den Ausführungen Holz Eiche gebeizt, Glas schwarz beziehungsweise Glas weiß und in diversen Kunststoff-Varianten erhältlich. Sie fügt sich gekonnt in jede Sanitärraum-Gestaltung ein und bildet zum Beispiel zusammen mit der Viega WC-Betätigungsplatte „Visign for More 200“ die Grundlage für stimmige Interior-Designkonzepte in öffentlichen Räumen.