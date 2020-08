Bei der Heizungswasseraufbereitung fallen Tonnen an Abfallstoffen an. Viele SHK-Betriebe entsorgen das zur Entmineralisierung des Füllwassers eingesetzte Mischbettharz nach Gebrauch einfach im Restmüll. perma-trade hat dafür ein eigenes Recycling-Konzept entwickelt. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Für verantwortungsbewusste und nachhaltig denkende Unternehmen gibt es bei der Heizungswasseraufbereitung mehr als Richtlinien zu beachten. Denn bei den heute üblichen Aufbereitungsverfahren fallen Tonnen an Abfallstoffen an. perma-trade Wassertechnik hat daher ein eigenes Recycling-Konzept für das bei der Entmineralisierung eingesetzte Spezialharz auf die Beine gestellt.

Heizungsanlagen dürfen heute nur noch mit Wasser befüllt werden, das den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035 entspricht. Dies ist mittlerweile allgemein bekannt und wird von SHK-Betrieben auch durch entsprechende Entmineralisierungsverfahren umgesetzt. Bei diesen kommt ein spezielles Mischbettharz zum Einsatz, das nach Gebrauch als „Müll“ zurück bleibt. Wenn man bedenkt, dass bereits für die Systemwasseraufbereitung eines normalen Einfamilienhauses mindestens ein Behälter mit mehreren Litern Mischbettharz anfällt, dann kommen bei jährlich Zigtausenden an Heizungsanlagen verschiedenster Größenordnungen schnell einige Tonnen zusammen, die anschließend entsorgt werden müssen. Die Frage ist nur: Wie und wo? In vielen Unternehmen wird dieses Harz der Einfachheit halber einfach in den Restmüll gekippt und lässt Müllberge weiter wachsen. Hinzu kommt, dass durch das ebenfalls oft praktizierte Ausspülen der Behälter zusätzlich das Abwasser durch Restharzmengen belastet wird.

Michael Sautter, Geschäftsführer bei perma-trade Wassertechnik, wollte dies so nicht hinnehmen und stellt klar: „Im Grunde genommen ist es ja ein Widerspruch in sich, wenn in der Heizungsbranche mit Schlagwörtern wie z.B. erneuerbare Energien oder Ressourceneffizienz geworben wird, während gleichzeitig Tonnen von wiederverwertbarem Material relativ unfachmännisch entsorgt werden. Mit diesem Bild eines größer werdenden Berges von verbrauchtem Mischbettharz wollten wir uns nicht abfinden. Schließlich sehen wir unsere Aufgabe darin, Wasser zu optimieren. Dass dabei die Umwelt und sogar das Abwasser belastet werden sollen, konnten wir so nicht hinnehmen. perma-trade ist deshalb in dieser Sache aus natürlicher Überzeugung einen eigenen Weg gegangen.“

Ein ausgezeichnetes Konzept: Recycling contra Mischbettharzabfall

Dieser Weg sieht so aus, dass perma-trade Kunden ihre permasoft-Behälter mit dem Mischbettharz nach Gebrauch zur Neubefüllung an perma-trade zurückschicken dürfen. In Zusammenarbeit mit der „Atrio Werkstatt für Behinderte“, in der perma-trade den Großteil seiner Produkte fertigen lässt, werden die Behälter entleert. Anschließend wird das Mischbettharz regeneriert und kann wiederverwendet werden. Während die kleineren gebrauchten permasoft-Behälter einfach kostenlos zurückgeschickt werden können, sind die größeren Produktvarianten in ein Leihsystem eingebunden.

Dass dieses Vorgehen mit wesentlich mehr Aufwand und Kosten verbunden ist, als eine Entsorgung über den Hausmüll, steht außer Frage. Umso mehr freut sich die Unternehmensführung, dass das permaLine Konzept bereits 2015 mit dem „Best of SHK Award“ in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet wurde. Ein Preis, der wieder aufs Neue beweist, dass Verantwortung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei perma-trade keine leeren Worthülsen, sondern elementare Selbstverständlichkeit sind.