Top-modern aufgestellt mit dem delphis-Bade- und Duschwannensortiment: Dabei lässt die Exklusivmarke keine Kundenwünsche offen. Bei den Badewannen sind alle gängigen Formen, ob freistehend, Raumspar- oder Eckwannen in den Materialien Acryl, Mineralguss und Stahl, vertreten. Zudem gibt es Wannen mit Whirlsystem, Raumsparwannen für kleine Bäder und Vorwandwannen für verschiedene Einbausituationen. Das Zubehör ist umfangreich: So sind z.B. Soundsystem, Heizung und LED optional wählbar und lassen keine Wünsche offen. Die Vorwandwannen wurden in diesem Jahr ergänzt um eine Ab- und Überlaufgarnitur inklusive Füllfunktion.

Die Duschwannen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Auch hier kann der Kunde zwischen Mineralguss, Acryl und Stahl wählen. Zudem ist eine Antirutsch-Beschichtung optional wählbar. Unterschiedliche Einbausituationen sind möglich – bodengleich oder auf Füßen mit einem Podest.

Der passende Prospekt „faszinierend im detail Bade- und Duschwanen“ ist bei jedem delphis-Händler sowie auf www.delphis.de/downloads erhältlich.