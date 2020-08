Learning by watching: Der Entwässerungsspezialist ACO Haustechnik zeigt auf YouTube zahlreiche Erklärvideos mit praxisnahen Tipps für Installation und Wartung, u.a. von Hebeanlagen, Pumpstationen und Fettabscheidern. Bildquelle: ACO Haustechnik

An den Steuerungen der Multi Control-Serie von ACO Haustechnik stehen je nach Ausführung bis zu 9 unterschiedliche Sprachen zur Auswahl – sowohl für das Konfigurationsmenü als auch die Fehlermeldungen (die dem Nutzer das Nachschlagen in einer separaten Anleitung ersparen und mehr Komfort und Verständlichkeit bieten als einfach nur blinkende LEDs). Die Einstellung der Sprache kann durch den jeweiligen Nutzer erfolgen. Was aber passiert, wenn der nachfolgende Monteur die Sprache seines Vorgängers nicht versteht? Wie kann er ohne Kenntnis der fremden Sprache zur Sprachauswahl der Multi Control-Steuerung navigieren? ACO Haustechnik hat diese potentielle "Sprachfalle" sehr elegant gelöst – das Video zeigt, wie es geht: www.youtube.com/watch?v=_YhEV9BkxSQ