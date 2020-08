Hitzebelastung ist von erheblicher gesundheitlicher Bedeutung, da das Herz-Kreislaufsystem des Menschen in besonderer Weise beansprucht wird.

Bei zu hohen Temperaturen kann das körpereigene Kühlsystem überlastet werden.

Als Folge von Hitzebelastung können Kopfschmerzen, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und Benommenheit auftreten.

In den meisten gewerblichen Neubauten werden mittlerweile hochwertige Heiz-und Kühldecken eingebaut.

Bislang war es erforderlich Gebäude umfassend zu sanieren, um solche Syteme auch bei Bestandsgebäuden verwenden zu können.

Mit dem neuen von Giacomini entwickelten und auf der ish 2019 vorgestellten modularen Heiz- und Kühldeckensystem, ist es erstmals möglich, solche Systeme auch ohne größere Umbaumaßnahmen bei der Renovierung einzusetzen.

Modular vorgefertigte Heiz- / Kühldecken aus Gipskarton für Neu und Altbau als Alternative zu Putzdecken und Systemen aus Metall.

Die Themen Heizen und Kühlen spielen auch in gehobenen Wohnbauten eine immer größere Rolle, wobei es nur wenige für den Wohnbau geeignete Systeme im Markt gibt, die auch an der Decke Verwendung finden können.



Die Giacomini GmbH hat ein neuartiges Heiz- und Kühldeckensystem entwickelt. Dieses besteht aus vorgefertigten Modulen aus 15 mm starkem Gipskartonplatten mit integrierten, nach DIN 4726 sauerstoffdichten PE-X Rohren des Durchmessers 8x1 mm.



Auf der Rückseite befindet sich eine 30 mm starke EPS Dämmung, um die Verluste in Richtung des darunter befindlichen Hohlraums zu minimieren und um die wärmetechnische Leistung zu optimieren.



Besonders bei der Renovierung von Wohngebäuden, in denen der Fußboden nicht entfernt werden und Heizkörper aus ästhetischen Aspekten nicht zum Einsatz kommen sollen, ist es eine Überlegung wert, die Decke als Heiz- und Kühlfläche zu verwenden.