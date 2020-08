Energieberater, Architekten sowie Fach- und Gebäudeplaner können 2020 so einfach und komfortabel wie nie an der renommierten Expertenseminarreihe von Kaimann, Oventrop, Wilo, Zehnder und Efficient Energy teilnehmen. Alle Termine finden online in Form eines praktischen, zweieinhalbstündigen Webseminars teil. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Energieberater, Architekten sowie Fach- und Gebäudeplaner können 2020 so einfach und komfortabel wie nie an der renommierten Expertenseminarreihe von Kaimann, Oventrop, Wilo, Zehnder und Efficient Energy teilnehmen. Alle Termine finden online in Form eines praktischen, zweieinhalbstündigen Webseminars statt. Ganz nach dem Motto „Kühltechnik auf den Punkt gebracht“ zeigen die fünf zugeschalteten Experten das optimale Zusammenspiel aller zentralen Komponenten der Kühltechnik in der technischen Gebäudeausrichtung und geben den Teilnehmern wichtiges Know-how mit auf den Weg – von der Planung bis hin zum Betrieb innovativer Kühlanlagen. Thematische Eckpfeiler des Webseminars sind die Themen „Heiz- und Kühldecken-Systeme“, „Intelligente Ventiltechnik“, „Umwälzpumpen in Kühlanlagen mit viskosen Fördermedien“ und „Effiziente Dämmtechnik“. In einem Gastvortrag werden außerdem die aktuellen Entwicklungen der F-Gase-Verordnung beleuchtet und hilfreiche Lösungen aufgezeigt.

Das Thema Kühlung steht ganz im Fokus der diesjährigen Seminarreihe, die 2020 erstmals ausschließlich online stattfindet. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien, wirtschaftliche Aspekte und der Einsatz energieeffizienter Systeme sind die zentralen Bausteine der Expertenseminarreihe. Bei den Seminaren handelt es sich außerdem um Fortbildungsveranstaltungen nach Richtlinien der DENA. Energieberater, die Teil der Energieeffizienz-Expertenliste sind, können mit ihrer Teilnahme also wichtige Fortbildungspunkte sammeln.

Um möglichst allen Interessierten eine Teilnahme garantieren zu können, finden die Online-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Wochentagen und Uhrzeiten statt. Die zweieinhalbstündigen Webseminare sind dabei in folgende Themenbereiche gegliedert, zu denen in informativen Online-Vorträgen praxisnahes Profiwissen vermittelt wird: „Heiz- und Kühldecken-Systeme“, „Intelligente Ventiltechnik“, „Umwälzpumpen in Kühlanlagen mit viskosen Fördermedien“ sowie „Effiziente Dämmtechnik“. Eröffnet werden die Seminare jeweils mit einem Gastvortrag der Efficient Energy GmbH zum Thema „eChiller – Wasser, das natürliche Sicherheitskältemittel“, zu den aktuellen Entwicklungen rund um die F-Gase-Verordnung. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, sollte sich bis spätestens eine Woche vor dem Seminartermin unter www.effizienz-forum.com anmelden.

Online-Termine 2020 des Experten-Webseminars „Kühltechnik auf den Punkt gebracht“ von Kaimann, Oventrop, Wilo, Zehnder und Efficient Energy:

22.09.2020 14:00 – 16:30 Uhr

23.09.2020 09:30 – 12:00 Uhr

26.11.2020 14:00 – 16:30 Uhr