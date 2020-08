Wasser ist eines der beliebtesten Getränke in ganz Europa. In Ländern wie Norwegen und Österreich ist Trinkwasser besonders beliebt.[1] In Deutschland beispielsweise trinken 91 Prozent der Bürger täglich Wasser.[2] Wie praktisch ist es dann, wenn der Durstlöscher in leichten und handlichen Plastikflaschen erhältlich ist, nicht wahr? Doch Fakt ist: Der Konsum von Flaschenwasser stellt eine Belastung von Umwelt und Klima dar. Schließlich konsumiert jeder EU-Bürger im Schnitt bis zu 106 Liter Flaschenwasser pro Jahr.[3] Bei derzeit rund 508 Millionen[4] Einwohnern in der EU sind dies rund 53,8 Milliarden Ein-Liter-Flaschen pro Jahr. Dabei kommt das komfortabelste und ressourcenschonendste Wasser direkt aus der Armatur zu Hause.

Mit intelligenten Wassersystemen wie GROHE Blue wird Trinkwasser zum reinen Genuss - und das mit einem beeindruckend geringen ökologischen Fußabdruck: In einer vierköpfigen Familie hilft GROHE Blue pro Jahr ca. 800 Plastikflaschen zu vermeiden.[5] Zudem reduziert das intelligente Wassersystem den CO2-Verbrauch pro Liter um mehr als 60 Prozent im Vergleich zu Flaschenwasser.[6] Auch für die kostbare Ressource Wasser eine gute Nachricht - immerhin sind bis zu sieben Liter Wasser nötig, um einen einzigen Liter Flaschenwasser zu produzieren.[7] Mit GROHE Blue wird dagegen nur die Menge Wasser benötigt, die tatsächlich verbraucht wird.

Streng kontrollierte Wasserqualität: Leitungswasser ist eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland. EU-weit haben die meisten Menschen guten Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Einem 2016 veröffentlichten Bericht der Europäischen Umweltbehörde zufolge erfüllten mehr als 98,5 Prozent der von 2011 bis 2013 an Trinkwasserproben durchgeführten Tests die EU-Standards.[8] Im Oktober 2018 hat das EU-Parlament Vorschriften zur weiteren Verbesserung der Qualität und des Zugangs zu T rinkwasser für alle Bürger festgelegt.[9]

Während sich in vielen Regionen der Welt alles um den Geschmack dreht, gibt es auch Länder, in denen Leitungswasser aus Gründen unzureichender Wasserqualität nicht ohne Weiteres für alle Zwecke genutzt werden kann. Die spezielle Ultrasafe-Filterversion ist für diese Regionen vorgesehen und entfernt nicht nur Biozide, sondern auch Pestizide und Bakterien aus dem Wasser.

Ganz nach dem individuellen Geschmack: Still, wenig oder viel Kohlensäure - Geschmäcker sind verschieden. Mit GROHE Blue kommt das Lieblingswasser zu Hause direkt aus der Armatur ins Glas. Außerdem kann auf Wunsch das wichtige Spurenelement Magnesium über einen speziellen Filter hinzugefügt werden.

Alles im Griff: Für zusätzlichen Komfort und mehr Kontrolle können Benutzer GROHE Blue Home mit der GROHE Ondus App verknüpfen. Die App ist mit allen aktuellen Smartphones oder Tablets kompatibel und teilt automatisch mit, wann der Filter oder die CO2-Flasche ausgewechselt werden müssen. Auf Knopfdruck kann Ersatz bestellt werden! Die App lässt sich auch zum Nachverfolgen des Wasserkonsums unterstützend zu einem gesunden Lebensstil verwenden, sodass man stets den Überblick über den Wasserkonsum behalten kann.

[1] EU Science Hub, Water intake across European Countrie

https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/promotion-prevention/nutrition/water#

[2] https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2018.pdf?_blob=publicationFile

[3] http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181011STO15887/trinkwasser-in-der-eu-bessere- qualitat-besserer-zugang

[4] https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en

[5] Deutsche Umwelthilfe e.V.

[6] Studie zum CO2-Fußabdruck, Georg-August-Universität, Göttingen, 2013

[7] https://www.npr.org/sections/thesalt/2013/10/28/241419373/how-much-water-actuallygoes- into-making-a-bottle-of-water

[8] http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181011STO15887/trinkwasser-in-der-eu-bessere- qualitat-besserer-zugang

[9] http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181011STO15887/trinkwasser-in-der-eu-bessere- qualitat-besserer-zugang