Die Zehnder Akademie führt wieder Praxis-Trainings durch: Nach 3-monatigem, Corona bedingtem ausschließlich digitalem Schulungsangebot, werden ab dem 01. September 2020 an den bekannten Standorten Reinsdorf, Lahr und Zwolle (Niederlanden) Präsenzschulungen im Bereich Wohnraumlüftung angeboten – natürlich unter den Sicherheitsvorkehrungen des eigens ausgearbeiteten Hygienekonzepts. Die Themen reichen von Planung und Auslegung, über Technik und Inbetriebnahme bis hin zu Wartung und Instandhaltung von Komfort-Lüftungssystemen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen findet parallel auch weiterhin eine Vielzahl an neuen Online-Schulungen zu den Produktbereichen Design-Heizkörper und Wohnraumlüftung statt. Genauere Infos zu den Terminen, den Hygiene-Maßnahmen und der möglichen Anrechnung als Fortbildungsveranstaltung gibt es unter www.zehnder-systems.de/akademie.

In der Zeit von Juni bis August 2020 fanden in der Zehnder Akademie zahlreiche Online-Schulungen statt, um Fachhandwerkern, Architekten, Planern und Großhändlern auch in Zeiten der Corona Pandemie weiterhin ein Fortbildungsangebot zu gewährleisten, welches sich zudem flexibel und nach individuellen Bedürfnissen in den Arbeitsalltag integrieren ließ. Dies stieß bei den einzelnen Zielgruppen auf großes Interesse und hohe Nachfrage, sodass der Raumklimaspezialist die Online-Angebote der Akademie bis Ende des Jahres verlängert hat. Angeboten werden dabei u.a. die Schulungsklassiker wie Die wichtigsten Änderungen der DIN 1946/6, Tipps und Tricks bei der Installation von komfortabler Wohnraumlüftung oder aktuelle Möglichkeiten der Förderung von Komfort-Lüftungssystemen. Zusätzlich gibt es aber auch einige neue Themen, wie z.B. Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten der Zehnder Design-Heizkörper, Komfortable Wohnraumlüftung – einfach und schnell geplant mit Zehnder ComfoPlan oder auch die Kühlung mit komfortabler Wohnraumlüftung.

Ab dem 01. September 2020 finden nun parallel auch wieder die beliebten Praxisschulungen im Bereich Wohnraumlüftung statt. Dafür hat Zehnder extra ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet, um die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer zu 100 % zu gewährleisten. Mit einer geringeren Teilnehmerzahl und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen werden an den Standorten Zwolle in den Niederlanden sowie Reinsdorf und Lahr jeweils sechs Praxis-Trainings zu den Komfort-Lüftungssystemen von Zehnder abgehalten.

Einige der Online-Schulungen werden von diversen Architektenkammern sowie der Deutschen Energie-Agentur (dena) als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Aktuelle Informationen hierzu sowie rund um die Schulungsthemen, zur Online-Anmeldung und zu den Terminen gibt es unter www.zehnder-systems.de/akademie. Teilnehmer des Zehnder-Partnerprogramms „Aufwind“ finden das Schulungsangebot außerdem im Aufwind Online-Portal und können sich auch dort ganz bequem anmelden.