Kermi ist der Spezialist, wenn es um Duschkabinen geht. Mit einer enorm großen Bandbreite an Serienmodellen in unterschiedlichsten Abmessungen, für nahezu jede Einbausituation und jeden Badgrundriss. Ein großes Thema, vor allem im Renovierungsbereich, ist die Ausstattung von Kleinbädern. Auch auf kleinem Raum möchte man nicht auf eine komfortable Duschkabine verzichten.

Steht nur wenig Platz im Badezimmer zur Verfügung, ist eine clevere Anordnung der Duschkabine und die Auswahl des passenden Modells besonders wichtig. In folgendem Beispiel zeigt Kermi ein schmales Bad mit Duschbereich über die ganze Raumbreite, abgetrennt durch ein Mauersegment mit integriertem Regal und eine Nischentür. Hier eignet sich besonders gut die RAYA Pendeltür von Kermi. Die Pendeltür mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus lässt sich bequem nach innen und nach außen öffnen. RAYA ist durch ein intelligentes Ausgleichs­und Maßsystem besonders anpassungsfähig und bleibt dabei immer schön schlank in der Optik. Das geradlinige Design ist zeitlos und passt in jedes Bad. Entstanden ist eine geräumige Duschlösung, die sich perfekt in das schmale Bad integriert, ohne viel Platz zu beanspruchen.