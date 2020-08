DELABIE präsentiert die zweite Ausgabe seines Design-Magazins „Trends by DELABIE“.

Dieses Magazin richtet sich an Architekten, Innenarchitekten und ganz allgemein an alle, die sich für Design begeistern und empfänglich für den Einklang zwischen Einrichtungsgegenständen und Raum sind.

Nach der Welt der Pop-Art ist es nun die Street Art, der in der zweiten Ausgabe des Design-Magazins „TRENDS by DELABIE“ ein besonderer Platz eingeräumt wird.

Die Produkte von DELABIE werden hier mit urbaner Kunst in Verbindung gebracht, um ein gemeinsames Ziel zu unterstreichen: „Jedem die Erfahrung von Schönheit zu bieten, jeden Tag, für jeden"und den öffentlichen Bereich ästhetisch ansprechender zu gestalten.

Beim Lesen des Magazins „TRENDS by DELABIE“ gibt es Berichte über große, architektonische Projekte, in denen Produkte der Marke ihren Platz gefunden haben, zu entdecken - Projekte auf der ganzen Welt, denn DELABIE Produkte sind in mehr als 90 Ländern installiert. Dieses Jahr enthält es auch ein spezifisches Dossier, das sich Lille als Weltdesignhauptstadt 2020 widmet. Die Leser finden darin außerdem Trendguides, Interviews mit renommierten Designern und Architekten, die von ihren Werken und Leidenschaften erzählen sowie einige Montagebeispiele der schönsten DELABIE Produkte. Das Magazin, welches sich den Design-Sanitärräumen im öffentlichen Bereich widmet, ist in seiner Art einzigartig.

Anhand dieses Magazins beweist DELABIE, dass es möglich ist und heutzutage sogar gefordert wird, ansprechende Sanitärinstallationen zu schaffen - nicht nur in großen, öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Universitäten, Gesundheitseinrichtungen, Museen und Unternehmenszentralen, sondern auch in kleineren wie Arztpraxen, Sporthallen und Fitnessstudios, Restaurants oder Bars.

Der Sanitärraum gilt als Visitenkarte einer Einrichtung. Aus diesem Grund konzipiert DELABIE Armaturen und Sanitär-Ausstattungen, die vor allem robust und leicht zu reinigen, jedoch auch ästhetisch ansprechend sind.

Von DELABIE entworfene Sanitäranlagen stellen eine bauliche und dekorative Ergänzung der jeweiligen Einrichtung dar, was auch ihre Präsenz in großen internationalen Bauprojekten beweist.

Neue Erfahrungen schaffen, Nutzungen neu erfinden, Trends im Voraus erkennen - das ist die DNA von DELABIE. Das Unternehmen möchte eine Brücke zwischen Design, Architektur und Funktionalität schlagen und möglichst vielen Menschen die Schönheit im öffentlichen Bereich erfahrbar machen.

DELABIE bietet ausschreibenden Stellen die Möglichkeit, sich zu registrieren, um die zweite Ausgabe von „TRENDS by DELABIE“ kostenlos als Print-Version zu erhalten: www.delabie.de/formulare/abonnement-des-trends-magazins

Online ist das Magazin hier abrufbar: www.delabie.de/unser-service/unsere-kataloge

