Die Marken AXOR und hansgrohe präsentieren Anfang September erneut ihre aktuellen Produkt-Highlights auf der messeQ. Bereits im Mai startete diese Plattform mit dem erfolgreichen digitalen Messeformat. Wegen der Pandemie bedingten Absagen sämtlicher Herbstmessen greifen die beiden Marken der Hansgrohe Group jetzt nochmals auf dieses praktische Konzept zurück.

messeQ ist ein digitaler Messeservice, der virtuelle Messen und Webinare unterschiedlicher Hersteller organisiert. Der "Messebesucher" kann sich einen Tag lang in verschiedene Webinare einloggen und sich trotz abgesagter Messen über aktuelle Produkte und Neuheiten informieren. Pro Hersteller ist jeweils eine halbe Stunde eingeplant. 1 5 Minuten lang präsentieren die Hersteller ihre Produkte, und im Anschluss können Fragen gestellt werden.

hansgrohe - willkommen im Zeitalter sinnlicher Duschmomente

Am 8. September 2020 um 9 Uhr stellt die Premium-Marke für Brausen und Armaturen ihre „analogen" Neuheiten vor: das Rainfinity-Brausenprogramm, das Croma E Brausen- und Thermostat Sortiment, sowie die neuen Finish Plus Oberflächen. Mit dem Rainfinity-Brausenprogramm setzt hansgrohe neue Akzente im Badezimmer. Durch die Gesamtkomposition aus innovativer Technologie, trendbewusstem Design und höchstem Qualitätsanspruch eröffnet Rainfinity eine neue Dimension des Duschens. Mit ihrer gewölbten Form und dem neuartigen Wandanschluss, der den herkömmlichen Brausearm überflüssig macht, ist Rainfinity ein echter Trendsetter. Mit dem neuen Croma E-Sortiment bringt hansgrohe Spaß und Sicherheit ins Badezimmer - ein Allrounder für das moderne Familienbad. Im neuen SoftCube-Design mit sanft abgerundeten Ecken verfügt die Produktfamilie Croma E über die gewohnt herausragende Strahltechnologie von hansgrohe gepaart mit optimalen Sicherheitsfunktionen. Dank der Kühltechnologie CoolContact wird die Armatur nie zu heiß und der SafetyStop am Griff des Thermostats stellt sicher, dass das Wasser nicht unerwartet heiß aus der Brause fließt.

Ein weiteres Highlight: hochwertige Finish Plus Oberflächen für eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. So gibt es die beiden Armaturenlinien Metropol und Talis E in jeweils fünf neuen Farben. Die metallischen Oberflächen Brushed Black Chrome, Brushed Bronze und Polished Gold Optic sind die perfekte Alternative für alle, denen Chrom nicht genug ist. Die erlesenen Metallicfarben verbinden gekonnt Eleganz und Modernität und setzten sowohl in Verbindung mit dunklen wie auch hellen Badeinrichtungen anziehende Kontraste. Mit den aktuellen matten Trendfarben Matt White und Matt Black kommen Liebhaber moderner Architektur und bewusster Gegensätze auf ihre Kosten. Durch ihre elegante Schlichtheit werden sie zum iTüpfelchen in jedem modern eingerichteten Badezimmer.

Am 11. September um 10 Uhr wird die Marke hansgrohe mit Informationen rund um die digitalen Lösungen RainTunes und Pontos einsteigen. Mit RainTunes stellt hansgrohe eine App-gesteuerte Anwendung vor, die das Duschen sinnlicher und Ihre Kunden zufriedener macht. Spüren, Sehen, Hören und Riechen: die digitalen Duschszenarien sprechen alle Sinne an. Es vereinen sich hierbei Wasser, Video, Klang, Licht und Aroma zu einem harmonischen Zusammenspiel. Die orchestrierten Programme stimmen auf den Tag ein, erfrischen nach dem Sport oder lassen den Abend meditativ ausklingen. Mit neuen Steuerungen: RainButton und RainPad.

Doch auch das Thema Sicherheit nimmt im Badezimmer und im gesamten Haushalt einen immer größeren Stellenwert ein. So sind Wasserleckagen und Wasserschäden für Mieter wie Hauseigentümer ärgerlich. Sie verursachen hohe Reparaturkosten und zerstören wertvolles Hab und Gut. Hier kommt Pontos ins Spiel: Das neue Multitalent für modernes Wassermanagement verhindert Wasserschäden von Vornherein. Doch nicht nur das: Mit den Pontos Scouts können Schäden durch Wasseraustritt, Frost, Luftfeuchtigkeit oder ungewöhnliche Temperaturen stets per App überwacht werden. Dieses digitale „Smart Living"-System sorgt für mehr Sicherheit und Wohnqualität im Haushalt - und für Unbeschwertheit unterwegs.

Interessierte können sich je nach Interessengebiet über folgende Links anmelden:

AXOR - Individualisierung in einer neuen Dimension

Am 09. September 2020 um 11 Uhr stellt AXOR einmal mehr die Vorreiterschaft bei der Gestaltung persönlicher und luxuriöser Badezimmer unter Beweis. Die AXOR Neuheiten spielen mit neuen Materialien, raffinierten Strukturen oder avantgardistischem Wasserdesign, alles in Perfektion vereint.

AXOR MyEdition: Die Sehnsucht nach Persönlichem, Eigenem, Unverwechselbarem treibt uns alle an. Am Ende dieser Entwicklung begeistert das personalisierte Produkt. AXOR bietet dafür eine neutrale Trägerplatte, die es ermöglicht das eigene, individuell ausgewählte Material auf die AXOR MyEdition Armatur zu bringen. Mit der Unterstützung eines Materialspezialisten vor Ort wird die persönliche Aussage zum bedeutsamen Narrativ.

Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden:

attendee.gotowebinar.com/register/5478637051723698444?source=hansgrohe