Wie Sie der Sommerhitze kostengünstig und umweltfreundlich ein Schnippchen schlagen.

Gut schlafen trotz Sommerhitze – kein Problem. Denn es gibt einen kostengünstigen und umweltfreundlichen Weg, wie Sie Ihr Haus oder Wohnung auch an heißen Sommertagen angenehm kühl halten. Mit einer modernen Wärmepumpe von alpha innotec. Besonders stark in dieser Hinsicht: Erdwärmepumpen.

MeldungEine Wärmepumpe funktioniert im Grunde wie ein Kühlschrank – nur umgekehrt. Sie entzieht der Umgebung Wärmeenergie und bringt sie ins Haus. Dieser Wärmefluss lässt sich auch umkehren. Dann entzieht die Wärmepumpe dem Haus Wärmeenergie und führt sie nach draußen. Die Fachleute sprechen hier von aktiver Kühlung.

Das Prinzip ist einfach: Die Räume werden gekühlt, indem Wasser mit einer Temperatur von etwa 18 °C in die Fußbodenheizung, die Kühldecken oder die Wand eingespeist wird.

Sanfter Kühleffekt

„Dadurch tritt der Kühleffekt mit Verzögerung und relativ sanft ein“, erklärt Dieter Degner, Produktmanager beim Wärmepumpenhersteller alpha innotec. „Aber in der Regel braucht man in unseren Breiten die Kühlfunktion ja ohnehin erst, wenn das Thermometer mehrere Tage lang um die 30 Grad oder mehr zeigt. Und dann kann man seine Räume praktisch dauerhaft mit der Wärmepumpe kühlen.“

Als Verteilsystem ideal sind große Flächen wie eine Fußboden- oder Wandheizung. Aber natürlich können Sie auch mit Gebläsekonvektoren arbeiten oder Kühldecken einsetzen – schließlich sinkt kältere Luft nach unten. Inzwischen gibt es immer mehr Bauprojekte mit der sogenannten Betonkerntemperierung. Dabei wird im Winter warme, im Sommer kühle Flüssigkeit in den Betonkern von Wänden, Decken oder Böden eingebracht.

Kühle aus dem Erdreich

Besonders elegant und umweltschonend lässt sich Ihr Haus mit einer Erdwärmepumpe kühlen. Dabei wird die Wärme im Haus einfach in die Erdsonden abgeführt, die im Winter die Energie zum Heizen liefern. Dieses Prinzip nennt man passive Kühlung, da die Wärmepumpe in diesem Fall überhaupt nicht arbeitet. Lediglich die Umwälzpumpe hält den Sole- und Wasserkreislauf in Gang.

Die passive Kühlung ist nicht nur besonders elegant und energiesparend, sie hat einen durchaus erwünschten Nebeneffekt: Sie führen dem Erdreich im Sommer Wärme aus Ihrem Haus zu – und zwar genau dort, wo sie ab Herbst wieder zum Heizen genutzt wird. Und der Wärmespeicher-Effekt des Erdreichs ist größer als gemeinhin angenommen: Zumindest am Beginn der Heizperiode liefern Ihre Erdsonden mehr Wärmeenergie, machen Ihre Wärmepumpe also effizienter.

Nachfrage steigt kontinuierlich

Seit etwa fünf Jahren steigt nach Aussage von Dieter Degner die Nachfrage nach Kühlung per Wärmepumpe kontinuierlich. „Die meisten Luft-Wasser-Wärmepumpen im Markt sind heute für den Kühlbetrieb vorbereitet. Wir von alpha innotec – eine Marke der ait-deutschland liefern mittlerweile fast nur noch Geräte aus, die auch kühlen können.“

Fazit: Die Wärmepumpe eignet sich ideal, um der Sommerhitze in Haus und Wohnung die Spitze zu nehmen. Und das ausgesprochen umweltfreundlich und energieeffizient.