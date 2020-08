Jeder SHK Handwerksbetrieb weiß, dass die Umstellung auf ein innovatives und energieeffizientes Heizungssystem nicht nur das Klima, sondern auch den Gelbeutel des Eigentümers schont.

Eine Umrüstung auf eine innovative Heizkesselanlage und die damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen bringen jedoch unvermeidbare Eingriffe in das vorhandene Anlagensystem mit sich.

Steht der Austausch zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus an, tauchen hier wichtige Fragen auf, die es zu klären gilt: Wie kann der Heizungsaustausch ohne Beeinträchtigung der Hausbewohner erfolgen? Wie kann eine durchgehende Wärmeerzeugung möglichst effizient und zuverlässig sicher gestellt werden?

Eine mobile Heizzentrale sorgt für Abhilfe. „Sie dient als Backup bei der Sanierung“, so Christian Hahn, Geschäftsführer bei Qio, einem Unternehmen, das sich auf die Vermietung mobiler Heizzentralen spezialisiert hat. Zahlreiche Vorteile bringt der Einsatz einer mobilen Heizzentrale für das ausführende Handwerksunternehmen mit: Die Wärmeversorgung wird während des gesamten Sanierungsvorgangs sicher gestellt, störungsfrei und zuverlässig. Die notwendigen Arbeiten können ohne Zeitdruck und Hektik fachmännisch und kompetent durchgeführt werden. Auch teure Provisorien werden nicht benötigt. Bei Qio kommt laut Christian Hahn noch ein entscheidender Faktor hinzu: „Heizzentralen von Qio überzeugen durch einen ganz besonderen Aspekt: sie sind voll digitalisiert und können vom ausführenden Handwerker überall und jederzeit online überwacht werden.“ So verschaffen mobile Heizzentralen den nötigen Freiraum für Sanierungsmaßnahmen – egal wie lange diese dauern. Beheizte Wohnräume in kalten Nächten und die Versorgung mit Warmwasser für Bad und Dusche sind somit auch im Sommer garantiert.

