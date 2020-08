Learning by watching: Der Entwässerungsspezialist ACO Haustechnik zeigt auf YouTube zahlreiche Erklärvideos mit praxisnahen Tipps für Installation und Wartung, von Hebeanlagen, Pumpstationen und Fettabscheidern. Bildquelle: ACO Haustechnik

Bei ACO Hebeanlagen, Pumpstationen und Fettabscheidern, die mit Drehstrom bzw. Starkstrom betrieben werden, muss das netzseitige Drehfeld rechtsdrehend sein. Als Drehfeld bezeichnet man ein elektrisches Feld, welches sich um eine Achse dreht. Dieses Rechtsdrehende Feld ist nicht in jedem Bauvorhaben gegeben und muss durch den Elektriker geprüft werden. Sollte ein Linksdrehendes Feld vorherrschen, musste bisher der Elektriker zwei Kabel in der Zuleitung tauschen, ein Laie darf hier nicht tätig werden. Alle ACO Multi Control-Steuerungen überwachen die Drehrichtung selbsttätig und informieren den Anwender im Fehlerfalle. Der mitgelieferte CEE- Stecker bietet auch elektrischen Laien die Möglichkeit die Drehrichtung am CEE-Stecker durch einen Integrierten Phasenwender zu wechseln. Ein Elektriker wird nicht benötigt, dies spart Zeit und optimiert die Inbetriebnahme: www.youtube.com/watch?v=sHXNkdnctpY