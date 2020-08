Nahezu vollkommene Transparenz

Das puristisch-anspruchsvolle Design der Koralle X88 Free übt nicht nur eine ganz besondere Wirkung auf den Betrachter aus, sondern sorgt zudem für eine von kurzfristigen Gestaltungstrends losgelöste Eleganz, die auch nach Jahren noch gefällt. Darüber hinaus vermittelt das fast freistehende Glaselement eine ungeahnte Leichtigkeit und lässt durch seine völlige Transparenz jeden Raum großzügiger erscheinen. Wie kaum eine andere Duschlösung eignet sich die Serie auch optimal für den Einsatz in Wohnlandschaften – und das nicht nur in exklusiven Architektenhäusern.

Höchste Flexibilität bei Planung und Montage bietet die elegante WalkIn-Serie X88 Free, die sich jetzt mit der Aufputz-Lösung in neuen Profilfarben präsentiert. Das U-förmige Hochglanzprofil aus poliertem Edelstahl ist jetzt auch in Edelstahl gebürstet oder der neuen Trendfarbe Schwarz matt lieferbar. Das außergewöhnliche Duschkonzept, das sich durch seine vollkommene Transparenz harmonisch in ganz unterschiedliche Bad-Architekturen integrieren lässt, eröffnet so Architekten und Bauherren eine völlig neue Dimension der Gestaltungsfreiheit.

Mit dem Verzicht auf eine sichtbare Rahmenkonstruktion wirkt die Dusche besonders transparent, formal klar und in jeder Hinsicht puristisch, urteilte die international besetzte Jury des Rats für Formgebung, die die Doppelserie in gleich zwei Kategorien als „Winner“ des renommierten German Design Award 2019 ausgezeichnet hat.