Dagegen waren die die Einschränkungen in der Heizungsbranche durch die Einstufung als kritische Infrastruktur moderat. In der Folge kam es - anders, als in fast allen anderen europäischen Ländern - nicht zu Stillständen in der Produktion. Stattdessen legte die Nachfrage nach modernen Heizungssystemen in Deutschland deutlich zu - nicht zuletzt auch aufgrund der neuen Förderanreize aus dem Klimapaket.



Das neue DEUTSCHE WÄRMEJOURNAL informiert kompakt über die aktuellen Entwicklungen am deutschen und europäischen Markt und diskutiert die Frage, wie der EU-Recovery Plan zum Turbo für den Green Deal werden kann.