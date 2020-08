GROHE SmartControl erfüllt durch ihre intuitive Handhabung alle Wünsche an präzise Kontrolle, unkomplizierten Komfort und ultimative Flexibilität - und das auf Knopfdruck. Neben der Anwenderfreundlichkeit punktet die Armatur auch mit einem reduzierten und puristischen Design in unterschiedlichen Oberflächenvarianten.

Präzise Kontrolle dank SmartControl Technologie

Ein Beispiel für den bewussten Umgang mit der Ressource Wasser ist die bereits im Bad erfolgreich eingeführte SmartControl Technologie, die nun auch in der Küche Einzug hält. GROHE SmartControl erlaubt mit intuitiver Bedienung eine präzise Einstellung der Wassermenge. Dabei wird der Wasserfluss nicht mit einem Hebel, sondern per Knopfdruck an der Brause gesteuert. Dies ist auch problemlos mit dem Handgelenk oder Ellbogen möglich - ein echter Gewinn, wenn beim Kochen gerade keine Hand frei ist. Durch einfaches Drehen am Druckknopf wird die Wassermenge eingestellt, die von einem sanften, sparsamen bis zu einem kräftigen Strahl reicht. Die sparsame Eco-Variante lässt sich bei Bedarf als bevorzugte Einstellung automatisch speichern.

Darüber hinaus überzeugen Armaturen mit SmartControl Technologie durch ihre geringe Durchflussmenge - mit maximal vier Litern pro Minute im minimal geöffneten Bereich sparen die Eco-Varianten mehr Wasser als herkömmliche Küchenarmaturen.

Intuitive Bedienung dank FootControl Technologie

GROHE Armaturen mit FootControl lassen sich sogar mit einer sanften Fußberührung ein- und ausschalten. Typischerweise wird die Bedienung am Sockel des Spülenunterschranks angebracht, bei Bedarf kann die Technologie jedoch auch per Knie am Schrank bedient werden. Wer auf keine der beiden Varianten verzichten möchte, wählt eine herausziehbare Armatur ohne Niederdruck, bei der zur Kombination ein Magnet zwischengeschaltet ist.

Essence: Große Auswahl, smarte Funktionen

Ein echtes Highlight im Produktportfolio ist Essence SmartControl: Mit dieser eleganten Designlinie wird die Armatur zum Blickfang für den Spültisch, besonders in den edlen Oberflächenvarianten der GROHE Colors Kollektion, beispielsweise Cool Sunrise. Die Essence SmartControl fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Raumkonzepte ein und beweist, dass sich ein reduziertes, puristisches Design und praktische Eigenschaften nicht ausschließen. So verschwindet der integrierte Auslauf mit Laminarstrahl nach der Nutzung in der Armatur, wo er nicht zu sehen ist. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich ideal zum Vorbereiten von Lebensmitteln oder zum Reinigen der Spüle.

Zedra: einfach ausgezeichnet

Die GROHE Zedra SmartControl wurde von über 1.500 Verbrauchern sowie einer 15-köpfigen Expertenjury des Kücheninnovationspreises als „Kücheninnovation des Jahres® 2020" in der Kategorie „Küchenspülen und -armaturen" prämiert. Die zeitlose und intuitiv zu bedienende Armatur überzeugt insbesondere in den Kriterien Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie. Die GROHE Zedra SmartControl zeichnet sich durch das typische reduzierte Design der Zedra-Reihe aus und verfügt ebenfalls über einen herausziehbaren Auslauf. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich nicht nur ideal zum Vorbereiten von Lebensmitteln oder zum Reinigen der Spüle, sondern punktet auch durch eine tolle Haptik und liegt optimal in der Hand.

Doch auch ohne SmartControl Technologie weiß Zedra zu überzeugen: Der elegant geschwungene Armaturenkörper erlaubt eine intuitive Steuerung und bietet erstklassige Funktionen. Dank EasyTouch Technologie erfolgt die Bedienung ganz einfach per Handgelenk, Unterarm oder Handrücken. Je nach Verwendungszweck können Nutzer zwischen drei Strahlarten wählen. Gleichzeitig wird der Wasserverbrauch um bis zu 70 Prozent gesenkt, ohne dass die jeweilige Funktion dabei eingeschränkt wird.

Wassersysteme: Gefilterter Trinkgenuss

Perfekter Geschmack direkt aus der Leitung: Zu seinen Wassersystemen Blue und Red bietet GROHE hochwertige Armaturen in unterschiedlichen Designs mit separaten Wasserwegen für gefiltertes und „normales" Leitungswasser. GROHE Blue, erhältlich in den Varianten Home und Professional, liefert gekühltes Wasser in still, medium und sprudelnd direkt aus der Armatur und lässt sich auch bequem per App steuern.

Eine dritte und preisgünstigere Variante des GROHE Blue Portfolios sind die Pure Filterarmaturen. Diese verzichten auf Kühlung und Anreicherung mit Kohlensäure und eignen sich ideal als Einsteigermodell. Ebenfalls ausgestattet mit modernster Filtertechnik tragen sie wesentlich zur Geschmacksverbesserung bei. GROHE Blue Pure findet in jeder Küche problemlos seinen Platz und verwandelt Leitungswasser in gefiltertes, wohlschmeckendes Trinkwasser.

Die Wassersysteme GROHE Blue Home und Professional melden nicht nur, wenn die Kapazitäten von Filter und CO2-Flasche verbraucht sind und ausgetauscht werden müssen, sondern bieten auch die Möglichkeit, den eigenen Wasserkonsum stets im Blick zu behalten.

Weitere Informationen sowie Armaturen aus dem GROHE Portfolio finden Sie unter www.grohe.de/de de/kueche.html.