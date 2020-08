„In den vergangenen Wochen hat sich der Wunsch unserer Kunden nach einer Branchenplattform mit intensivem Wissenstransfer herauskristallisiert – wenn nicht live am Messeplatz Nürnberg, dann aber in jedem Fall digital. Hieraus haben wir für die Community das Chillventa eSpecial entwickelt, das ein großes Spektrum der Weltleitmesse der Kältetechnik virtuell abbilden wird“, so Daniela Heinkel Leiterin Chillventa, NürnbergMesse.

Am ersten Tag des Chillventa eSpecials, Dienstag, 13. Oktober, findet der Chillventa CONGRESS statt. Die Experten aus aller Welt können sich auf ein hochkarätiges und internationales Kongressprogramm freuen. Über die gesamte Laufzeit stehen den Teilnehmern Firmenprofile und Produktpräsentationen zur Verfügung. Am zweiten und dritten Tag nimmt das digitale Event das fachlich hochwertige und erstklassige Vortragsprogramm der beteiligten Unternehmen in den Fokus.

„Wir legen bei dem Chillventa eSpecial besonderen Wert auf den direkten und persönlichen Austausch während der gesamten Laufzeit der digitalen Veranstaltung. So wie es unsere Kunden auch vor Ort gewohnt sind. Denn die Chillventa ist die internationale Businessplattform der Kälte, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche. Und wenn wir uns dieses Jahr leider nicht alle persönlich am Messeplatz Nürnberg sehen können, dann freuen wir uns, unsere Kunden im Netz auf dem Chillventa eSpecial zu treffen“, so Heinkel weiter

Matchmaking und fachlicher Dialog wird 2020 großgeschrieben

Während des Events stehen den beteiligten Unternehmen und Teilnehmern verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, um schnell miteinander in Kontakt zu kommen. Ein ausgeklügeltes Matchmaking-System schlägt beispielsweise allen Teilnehmern der Veranstaltung gezielt diejenigen Kontakte vor, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Darüber hinaus wird es unter anderem Chatrooms geben und viele weitere Möglichkeiten Geschäftsfreunde zu treffen, sich über neue und innovative Produkte sowie News aus der Branche im direkten Dialog auszutauschen und zu informieren.

Erste Informationen zum diesjährigen Chillventa eSpecial finden Sie unter: www.chillventa.de/vorabinfo