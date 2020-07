HERZ-Thermostatköpfe regeln im Zusammenspiel mit den bewährten HERZ-Thermostatventilen direkt am einzelnen Radiator die Raumtemperatur, so auch der formvollendete Thermostatkopf Mini DE LUXE. Der integrierte Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) reagiert unmittelbar auf jede Veränderung der Umgebungstemperatur. Das perfekte Zusammenspiel funktioniert ganz automatisch: Das Ventil schließt und öffnet je nach dem aktuellen Wärmebedarf des Raumes. So entspricht die Raumtemperatur konstant dem eingestellten Behaglichkeitswert.

Mittels eines Herzes wird der Komfortpunkt am HERZ-Thermostatkopf Mini DE LUXE angezeigt. Dieser kennzeichnet die optimal ausgewogene Einstellung für behagliche Wärme. Natürlich sind durch Drehen des Handrades, individuelle Anpassungen der Raumtemperatur möglich.

Den Thermostatkopf Mini DE LUXE gibt es in zwei Ausführungen, als Modell chrom (S 9200 31) und weiß (S 9200 34). Besonders glänzend macht sich dabei die hochwertig vergütete und glatte Oberfläche. Die Befestigungsmutter ist verchromt. Der Sollwertbereich ist von ca. 6 °C (Frostschutz bis ca. 30 °C einstellbar.



Passend zum Thermostatkopf Mini DE LUXE stehen sämtliche Ventilgarnituren und Klemmsets bzw. Klemmsetabdeckungen in Chrom und in Weiß zur Verfügung. Zur Abrundung der Serie sind für HERZ 3000-Anschlussteile Designabdeckungen mit Schnappvorrichtung in Chrom und in Weiß erhältlich.



Auf www.herz.eu finden Sie detaillierte Informationen zum HERZ-Thermostatkopf Mini DE LUXE. Besuchen Sie uns!