Um in der aktuellen Situation der Nachfrage nach Fortbildungen nachkommen zu können, veranstaltet die ÖkoFEN Pelletakademie auch im zweiten Halbjahr 2020 zusätzlich zu Praxis-Veranstaltungen, die ab September wieder stattfinden werden, zahlreiche Online-Schulungen.

Auch wenn im zweiten Halbjahr ab September wieder Praxis-Veranstaltungen an den meisten der sieben bundesweiten Veranstaltungsorten der ÖkoFEN Pelletakademie stattfinden werden, wird ÖkoFEN sein Online-Angebot weiter ausbauen. Damit Fachhandwerker, Planer, Architekten, Energieberater und Schornsteinfeger die Möglichkeit haben zwischen Online- und Präsenz-Veranstaltungen zu wählen, setzt der Pelletspezialist weiterhin auf in der Corona-Zeit bewährte digitale Präsenz. „Mit unserem Angebot an Online-Schulungen haben wir sehr viele positive Erfahrungen gemacht und begeistertes Feedback von unseren Kunden bekommen“, bestätigt Lothar Tomaschko, Geschäftsführer der ÖkoFEN Heiztechnik GmbH.

Die Online-Schulungen bringen die gewünschten Seminarinhalte per Videostream an den eigenen Schreibtisch. Unmittelbar vor Beginn loggt sich der Teilnehmer am Computer ein und verfolgt am Bildschirm den Vortrag. Wie einfach eine Online-Schulung abläuft, zeigt ein Erklärvideo auf www.oekofen.com/de-de/online_schulungen.

Das gesamte Schulungsprogramm findet sich online unter www.oekofen.com/de-de/pelletakademie.