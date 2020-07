„Da wir unsere Kunden in diesem Jahr nicht mit einem ‘Herzlich Willkommen' auf den Sanitärmessen begrüßen können, haben wir uns kurzerhand entschlossen, unsere Ausstellung virtuell begehbar zu machen“, führt Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH, die Idee hinter dem neuen virtuellen Showroom aus. Der Mittelständler lädt Kunden, Partner und Interessierte in die virtuelle Repabad-Welt ein. Auf einem Rundgang lassen sich die Produkte erkunden, werden textlich kurz erklärt, und weiterführende Links zur Webseite und Produktfilme vertiefen die Informationen. „Mit unserer digitalen Ausstellung haben wir die Möglichkeit, eine große Auswahl unserer Produkte zu präsentieren, auf einen Klick Produktvarianten und -alternativen sowie Ausstattungskomponenten direkt erlebbar zu machen. Auf den Messen war der Platz begrenzt, dort konnte bisher immer nur ein kleiner Auszug aus unserem vielfältigen Sortiment vorgestellt werden“, so Stolz. Da birgt die digitale Welt klare Vorteile.



Die soziale Komponente, die gerade für Repabad wichtig ist, bleibt allerdings außen vor. „Wir lieben und leben den persönlichen Austausch mit unseren Kunden und dieser fehlt, das steht außer Frage. Deshalb setzen mein Vater, ich und unser gesamtes Team verstärkt auf den individuellen Kontakt. Wir besuchen unsere Partner und stellen unsere Neuheiten vor. Nehmen den Kunden telefonisch mit auf einen Rundgang durch unser Produktsortiment und erklären Produktvorteile und Einbaumöglichkeiten. Darüber hinaus steht unser Showroom in Wendlingen nach vorheriger Terminvereinbarung für interessierte Besucher jederzeit offen. Hier empfangen wir jeden Gast dann wieder mit einem 'Herzlich Willkommen', selbstverständlich ohne gegen die derzeit geltende Etikette zu verstoßen“, erläutert Stolz das Umgehen bei Repabad mit der aktuellen Situation.

Der Besuch in Wendlingen hat darüber hinaus noch einen Vorteil: Ist der Kunde an einem bestimmten Badewannenmodell interessiert, kann dies im Vorfeld direkt aus dem großen, gut bestückten Wannenlager bereit gestellt und probe gelegen werden. Für Installationsbetriebe bietet das innovative Familienunternehmen den Service 'Badewanne Probeliegen‘ weiterhin an.

Virtueller Showroom

Auf der Repabad Website www.repabad.com in der Rubrik Unternehmen unter dem Menüpunkt Showroom www.repabad.com/showroom/ befindet sich die virtuelle Ausstellung. Auf einem Rundgang kann sich der Besucher durch diese bewegen bzw. wählt über den Grundriss gezielt einzelne Bereiche aus. Die Vorauswahl 'Zu den Höhepunkten' ermöglicht den direkten Zugriff auf bestimmte Ausstellungsschwerpunkte wie z.B. Dampfbad, Infrarot, Infrarotdampfbad etc.