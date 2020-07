Wir sind stolz darauf: seit dem 1.1.2020 sind wir offizieller »Dungs Authorized Distribution Partner«.

DUNGS steht für die sichere und saubere Verbrennung von Gas. Dungs entwickelt und fertigt innovative Systemlösungen für die Heiz- und Prozesswärme-Industrie sowie für Gasmotoren. Somit bieten wir mit Dungs die gesamte Hardware von Einzelventilen über Druckregelgeräte, Gas- und Luftdruckwächter, Ventilprüfsysteme, Mehrfachstellgeräte bis zu kompletten Gasstraßen sowie Sicherheitstechnik vom Feuerungsautomaten bis zu Brenner-Management-Systemen.

Neben unserem Lagersortiment stehen wir für jede Anfrage zu Dungs-Produkten zur Verfügung. Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage unter anfrage @ philipp-wagner.de .

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!