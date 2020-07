Die Ansprüche an Sanitärräume in öffentlichen, halböffentlichen, gewerblichen oder medizinischen Einrichtungen sind umfassend und vielschichtig. Sie müssen zumeist branchenspezifische Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Ergonomie erfüllen. Dabei spielen vor allem Trinkwasserverordnungen, Arbeitsstättenrichtlinien und Unfallverhütungsvorschriften eine wichtige Rolle, aber vor allem auch die neuen Hygiene-Richtlinien. In allen Einrichtungen sind Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit sowie der Schutz vor Vandalismus und eine einfache, schnelle Reinigung weitere Aspekte, die für die Wahl der passenden Accessoires ausschlaggebend sind.

CONTI+ bietet zahlreiche Produkte, Accessoires und komplette Serien für die Ausstattung von Sanitärräumen an. Die neue Broschüre „CONTI+ Sanitärausstattung und Accessoires“ umfasst das komplette Sortiment und steht ab sofort hier zum Download bereit.