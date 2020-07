Die vielen Spenden- und Hilfsaktionen von Vereinen, Personen der Öffentlichkeit wie auch in der Nachbarschaft haben es deutlich gezeigt: Schwere Zeiten lassen sich gemeinsam besser bestehen. Eine Erkenntnis, die auch Peter Tornow, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik stützen kann: „Die letzten Monate haben uns deutlich gemacht, dass auch das Fachhandwerk in unsicheren Zeiten verstärkt auf die Kraft der Gemeinschaft baut.“ So konnte die Verbundgruppe für die SHK-Fachbetriebe der MHK Group, mit Sitz in Dreieich, aus den letzten sechs Geschäftsmonaten die erfreuliche Bilanz von mehr als 100 neuen Gesellschaftern ziehen und seine Position als Marktführer weiter ausbauen.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage blicke auch der SHK-Handwerker nicht mehr ganz so optimistisch auf die kommende Zeit und mache sich darüber Gedanken, wie er die Zukunftsfähigkeit seines Fachbetriebs sichern kann, so Peter Tornow. Mit der Stärke und Innovationskraft der MHK Group im Rücken nimmt sich interdomus Haustechnik stets aufs Neue den Heraus- und Anforderungen der Branche an, um seinen Gesellschaftern mit wettbewerbsfähigen Einkaufspreisen, Dienstleistungen und Konzepten sowie die Möglichkeit eines regen fachlichen Austauschs nachhaltig Sicherheit und Marktfähigkeit zu verschaffen.