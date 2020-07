Düker, der Spezialist für Lösungen rund ums Thema Wasser, geht einen nächsten Schritt in die Offensive und verstärkt sein Vertriebs-Team mit zwei weiteren Experten. Nachdem am 1. Juli 2020 Werner Witte als neuer Vertriebsverantwortlicher sowie als neues Mitglied der Geschäftsleitung seine Tätigkeit beim traditionsreichen unterfränkischen Unternehmen begonnen hat, folgen ihm nun zwei weitere Vertriebsprofis: Karolina Krupicka und Peter Mazewski.

Karolina Krupicka ist Vertriebsprofi und Branchenkennerin mit umfassender Tiefbau­Erfahrung. Sie hat wertvolles technisches Knowhow vor allem rund um den Bereich Armaturen und wertvolle Erfahrungen im Bereich individuell maßgeschneiderter Kundenlösungen - auch für eine Vielzahl von Düker-Kunden. Diesen Trumpf wird die neue Vertriebsaußendienstmitarbeiterin Tiefbau für den Qualitätshersteller Düker schwerpunktmäßig in den östlichen Bundesländern Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern einbringen. „Ich habe mich aus Überzeugung für Düker entschieden. Nicht nur, aber insbesondere wegen der starken Produkte", so Krupicka.

Peter Mazewski kehrt zu Düker zurück. Erst vor wenigen Monaten heuerte er bei einem anderen Unternehmen an, um dann jedoch festzustellen, welche Vorteile die Düker­ Produkte haben und welch positive Perspektiven der führende Hersteller von emaillierten Armaturen und Druckrohrformstücken für die Trinkwasserversorgung zu bieten hat. Bei Düker verantwortet Mazewski im Bereich Tiefbau ab sofort wieder den süddeutschen Raum. Peter Mazewski verfügt über Expertenwissen und langjährige Erfahrungen in der Tiefbaubranche. Ein echter Vorteil für seine Kunden. „Ich freue mich, wieder zur Düker-Familie zu gehören, weil ich voll hinter unseren Premiumprodukten stehe. Ich bin mir sicher, dass wir bei Düker gemeinsam mit unseren Kunden viel erreichen werden", so Mazewski.

Düker-Geschäftsführer Oliver Kraxner ist sehr zufrieden, dass in den letzten Wochen erfolgreich mehrere bedeutsame Personalentscheidungen umgesetzt werden konnten: "Mit Werner Witte, Karolina Krupicka und Peter Mazewski konnten wir drei ausgewiesene Vertriebsexperten für uns gewinnen. Ich freue mich auf die Neuzugänge und begrüße alle ganz herzlich in der Düker-Familie! Mit dem Einsatz der Düker-Familie und der Verstärkung durch unsere „Neuen" werden wir unsere Kunden noch besser betreuen und unsere Marktposition weiter stärken."