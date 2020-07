Unter www.kessel.de ist ab sofort die neue Website der KESSEL AG erreichbar. Sie überzeugt mit einer klaren Struktur, zeitgemäßem Design und zahlreichen Serviceangeboten. Die Inhalte der Startseite wurden auf die wesentlichen Fakten reduziert, das erleichtert die Navigation. Dabei kommen die Nutzer – ob Handwerker, Architekten und Planer oder Bauherren und Betreiber – dank Produktfinder und zielgruppengerechter Filterfunktionen mit wenigen Klicks zur gewünschten Entwässerungslösung. „Mit dem Relaunch der Website haben wir unseren Service weiter ausgebaut und digitalisiert. Profis, aber auch Laien, profitieren von übersichtlich aufbereitetem Expertenwissen und einem umfangreichen Leistungsangebot“, erklärt Reinhard Späth, Marketingleiter bei KESSEL.

Mehr Service und Fachwissen

Neben dem Produktfinder haben die Nutzer direkt von der Startseite Zugriff auf den Ersatzteilfinder sowie KESSEL SmartSelect, das digitale Planungs- und Berechnungstool für Hebeanlagen und Fettabscheider. Neuigkeiten und besondere Angebote erscheinen ab sofort gut sichtbar in einer Slideshow. Einen zentralen Bereich nehmen zudem die KESSEL Themenwelten wie „Rückstauschutz“ oder „Abscheidetechnik“ ein. Diese beinhalten unter anderem Wissenswertes rund um die Entwässerungstechnik, weiterführende Artikel zu Planung und Einbau sowie Erklärvideos. Individuelle Filterfunktionen erleichtern darüber hinaus die Suche: Handwerker, Architekten und Planer oder Bauherren und Betreiber finden in ihrer jeweiligen Kategorie auf sie zugeschnittene Einbau- und Bedienungsanleitungen, Weiterbildungsangebote, Planertools, Beratungsangebote sowie Datensätze zu den Produkten. Die neue Website ist im Responsive-Design programmiert und damit problemlos über den Desktop, das Mobiltelefon oder Tablet aufzurufen. So können Interessierte jederzeit auf das umfangreiche Expertenwissen zurückgreifen – beispielsweise direkt auf der Baustelle.

Überzeugen Sie sich selbst unter www.kessel.de.