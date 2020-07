Gründliches Händewaschen mit Seife reduziert die Ausbreitung von Krankheiten und kann somit helfen, eine COVID-19-Infektion zu verhindern. Doch für etwa drei Milliarden Menschen weltweit stellt dies eine Herausforderung dar. Laut UNICEF haben 40 Prozent der Weltbevölkerung in den eigenen vier Wänden keinen Zugang zu Handwaschmöglichkeiten. In den am wenigsten entwickelten Volkswirtschaften der Welt sind es sogar 75 Prozent. Die COVID-19-Situation verdeutlicht die enormen Ungleichheiten beim Zugang zu Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene.



Um zum Schutz der betroffenen Menschen und Regionen beizutragen, kündigt die LIXIL Group („LIXIL”), Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, unter der Marke SATO die Einführung einer neuen Produktlösung an. SATO Tap wurde so entwickelt, dass es zum einen für Haushalte mit niedrigem Einkommen erschwinglich ist und zum anderen überall im Haus verwendet werden kann – auch ohne Zugang zu fließendem Wasser.



LIXIL, zu dessen Markenportfolio GROHE zählt, wird sich mit insgesamt einer Million Dollar engagieren, um durch diese Innovation sofortige und nachhaltige Handhygiene-Praktiken zu ermöglichen. Im Rahmen der beschleunigten Produkteinführung plant LIXIL auch, das Engagement mit Entwicklungspartnern und anderen zusammenzubringen und so die Handhygiene-Voraussetzungen für bis zu fünf Millionen Menschen zu verbessern.

Kinya Seto, CEO von LIXIL, sagt: „LIXIL ist ein zweckbestimmtes Unternehmen, das sich verpflichtet hat, durch seine Geschäftstätigkeit einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. COVID-19 hat viele der am stärksten unterversorgten Gesellschaften der Welt schutzlos zurückgelassen. Zwei von fünf Menschen weltweit haben nicht einmal grundlegende Handwascheinrichtungen in ihrem eigenen Zuhause und das zu einer Zeit, in der diese am meisten gebraucht werden. In SATO Tap steckt ausgeprägtes Design- und Ingenieurs-Know-how. Mit der unternehmerischen Unterstützung durch LIXIL werden wir die Verfügbarkeit und den Zugang zum Produkt vor allem für diejenigen beschleunigen, die es am meisten benötigen. Wir sind zuversichtlich, dass SATO Tap dazu beiträgt, den Zugang zum Händewaschen und einer besseren Hygiene für viele Menschen zu verbessern. Ich möchte UNICEF und unseren weiteren Partnern dafür danken, dass sie mit uns zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass wir diejenigen erreichen, die Hilfe am dringlichsten brauchen und helfen, Leben zu retten. Wir laden dazu ein, sich anzuschließen, damit wir niemanden in seiner Not alleine lassen.”



Für das SATO Tap Design hatte LIXIL von seinen Partnern, wie beispielsweise UNICEF, technische Beratung eingeholt, um sicherzustellen, dass die Handwaschstation den Bedürfnissen der Zielgruppen entspricht. SATO Tap besteht aus einem Kunststoffsockel mit einer Öffnung, die weit verbreitete Plastikflaschen aufnehmen kann. Die Lösung ist kompakt und kann sowohl im Haushalt als auch in öffentlichen Einrichtungen verwendet werden. Das einzigartige Design der Station sorgt für geringen Kontakt, wodurch die Ausbreitung von Krankheiten zusätzlich verringert wird. Die spezielle Konstruktion bietet bei minimiertem Wasserverbrauch einen steten Durchfluss, was auch weniger Nachfüllen bedeutet.



Die bestehende Partnerschaft von LIXIL und UNICEF wird neben der kostengünstigen SATO Tap als Reaktion auf COVID-19 künftig weitere Aktivitäten im Bereich des Händewaschens und sanitärer Einrichtungen vorantreiben: Diese reichen vom Sammeln kommerzieller und verhaltensbezogener Erkenntnisse zur Stärkung von Verhaltensänderungen über gemeinsam geförderte Hygiene-Programme bis hin zum Ausbau von bestehenden Hygieneeinrichtungen und Versorgungsketten im öffentlichen und privaten Sektor.

„Wir wissen, dass eine der wirksamsten Möglichkeiten, die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen, darin besteht, sich die Hände zu waschen. Für die ärmsten und verletzlichsten Kinder und Familien wird das unmittelbare COVID-19-Risiko jedoch durch einen Mangel an grundlegenden Handwascheinrichtungen noch zusätzlich verstärkt,” erklärt Kelly Ann Naylor, UNICEF, Associate Director von WASH. „Diese globale Pandemie hat es notwendiger denn je gemacht, eng mit Regierungen und Partnern aus dem privaten Sektor wie LIXIL zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Händewaschen für alle möglich ist.”