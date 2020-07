Deltamess smart M steht für eine hersteller- und spartenübergreifende Zählwerksarchitektur und definiert durch sein modulares Baukastensystem eine universelle EED-Schnittstelle für alle marktrelevanten Kommunikationsmodule.

Über Monate wurde intern mit diversen Funkmodulen namhafter Hersteller in unserem Labor und unter realen Bedingungen erfolgreich getestet. Zudem wurden uns von den marktrelevanten Funkherstellern positive Ergebnisse bestätigt.

In der Generation III befassten sich unsere Ingenieure im Rahmen der EED-Richtlinie intensiv mit der Verbesserung der Übertragung / Abtastung. Zusätzlich zum marktüblichen Standard wurden sechs neue innovative Materialien getestet. Zwei dieser Materialien haben bei der Abtastung so erstklassige Eigenschaften bewiesen und waren deutlich effizienter gegenüber marktüblichen Verfahren, sodass wir die Implementierung in das Zählwerk beschlossen haben.

Dieses Material gab es für unseren Verarbeitungsprozess nicht von der Stange. Für die Serienproduktion musste zudem ein effizientes Verfahren entwickelt werden.

Ziel war es, mit dem besten EED-Zählwerk in den Markt zu gehen, dieses Material befähigt uns dazu.

Die Deltamess smart M-Generation III ist ab Juli erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.deltamess.de

