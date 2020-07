Seit 1955 entwickelt, produziert und vertreibt Mücher Kupplungen und Dichtungen für alle Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik. Immer dann, wenn zwei Rohre mit unter­schiedlichen Außendurchmessern oder Werkstoffen verbunden werden müssen, kommen die Mücher Produkte zum Einsatz. Dabei wird eine individuelle Problemsituation fachgerecht beraten und eine zuverlässige und langlebige Lösung gefunden.

Lag die Kernkompetenz zunächst überwiegend im Tiefbau, so sind heute die Bereiche Sanitär & Haustechnik sowie die Industrietechnik hinzugekommen.

Durch die enge technische Zusammenarbeit mit den Rohrherstellern und die langjährige Prä­senz am Markt ist eine Produktpalette entstanden, die nahezu für jede Anschlusssituation eine zuverlässige, dichte und normgerechte Verbindung bietet. Insbesondere die Dichtungs­technik der Reparatur- und Übergangssituation erfordert umfangreiche Kenntnisse über die anzuschließenden Rohrwerkstoffe und deren Verbindungssysteme. Insbesondere im Bereich der Sonderanfertigung für unterschiedlichste Rohrverbindungen findet Mücher mit seiner über 60-jährigen Erfahrung stets das richtige Dichtsystem, produ­ziert die Sonderanfertigung und liefert sie direkt an die Baustelle.



In Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt Mücher stets neue, innovative Lösungen und Produkte, die die Anwendersicherheit und die Qualität der unterirdischen und oberirdischen Rohrsysteme verbessern helfen. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Neuentwicklung ist die Multikupplung GENIUS.