Moderne E-Durchlauferhitzer liefern energiesparend warmes Wasser in der Dusche. Wer noch mehr Energie einsparen will, sollte die Wärme aus dem ablaufenden Duschwasser zurückgewinnen. So lassen sich mit der »joulia inline«-Lösung in Kombination mit dem E-Durchlauferhitzer »DSX Touch« bis zu 30% Energie während des Duschvorgangs sparen.

Das bodenebene Duschsystem »joulia inline« ist eine hochwertige Ergänzung zu einem dezentralen Warmwassersystem mit E-Durchlauferhitzern. Dabei kann die Wärmeenergie zurückgewonnen werden, die im abfließenden Wasser der Dusche vorhanden ist. Diese Energie wird direkt an das kalte Wasser übergegeben, das in den Durchlauferhitzer läuft. Ein moderner, energieeffizienter Durchlauferhitzer, wie der DSX Touch, reagiert sekundenschnell auf die steigende Einlauftemperatur und senkt seine Leistungsaufnahme. Das spart sofort Energie.

Key-Features:

Einfache Installation im Duschablauf

Doppelwandige Konstruktion des kompletten Wärmetauschers

Trinkwasserzertifiziert (DVGW, KIWA, WRAS, SVGW)

Akustische Leckage-Detektion (Buzzer)

Einfache Reinigung

Auch hier zeigt sich erneut: E-Durchlauferhitzer von CLAGE sind universell und flexibel einsetzbar, auch gerade mit neuen, innovativen Lösungen zum Einsparen von Energie.

Übrigens: sowohl der Durchlauferhitzer »DSX Touch« als auch »joulia inline« sind förderfähig! Sie benötigen weitere Infos?

Dann melden Sie sich kostenlos zum Live-Seminar an, in dem das System online vorgestellt wird:

Datum:

Dienstag, d. 21. Juli 2020 um 16:00 Uhr

oder

Mittwoch, d. 29. Juli 2020 um 11:00 Uhr



Dauer: 45 Minuten

Agenda:

1. Wie viel Wärme steckt im Duschabwasser?

2. Welches Einsparpotenzial lässt sich realisieren?

3. Live-Vorführung

4. Diskussion

Alle Infos zu den Live-Seminaren der CLAGE Webakademie finden Sie hier: www.clage.de/de/support/live-seminare