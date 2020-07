Offene und ebenerdige Duschbereiche mit klarer Linienführung gehören für SHK-Profis in der modernen Badplanung immer mehr zum Muss. Doch gerade schwierige Ausgangs- oder Zugangssituationen wie ein enger Treppenaufgang oder ein verwinkelter Flur stellen Fachhandwerker vor Herausforderungen. Entweder greift man zu kleineren Lösungen oder auf die Neuheit aus dem Hause HSK zurück: die Walk In Pro Concept. Der Badexperte HSK setzt mit der neuen Walk In-Lösung neue Maßstäbe und lässt damit Profiherzen höher schlagen. Denn die Frontscheibe lässt sich einfach in zwei oder drei Elemente teilen. So kann sie bequem in jedes Bad transportiert und vor Ort einfach montiert werden. Weiterer Vorteil: Das Konzept ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Glasarten und damit vielfältige neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Überzeugende Montagemöglichkeiten

Mit der neuen Walk In Pro Concept können Fachhandwerker neue Lösungskompetenzen demonstrieren: Eine großzügige Duschabtrennung ist jetzt in jedem Bad möglich, auch wenn der Zugang durch ein enges Treppenhaus oder einen verwinkelten Flur führt. Denn die neue Walk In Pro Concept bietet u.a. ein 2- und 3-geteiltes Modell, bei dem die einzelnen Elemente einfach durch enge Zugänge transportiert und vor Ort wie ein Baukastensystem montiert werden können. Ein spezielles Kedersystem mit dezenten Profilen verbindet die Gläser sicher sowie dauerhaft und punktet dabei mit seiner einfachen Montage. Für die Wandmontage setzt HSK auf das bewährte Wandanschlussprofil der beliebten Walk In Pro, die ganz nach Bedarf auf der Verfliesung, in der Fliesenfuge oder wandbündig montiert werden kann. Die Frontscheibe lässt sich einfach in das Wandprofil einschieben und ausrichten. Für einen sicheren Stand auch bei großen Frontelementen sorgt der völlig neue Ganzmetall-Stabilisationsbügel, der mit seinem markanten Design auch optisch ein Höhepunkt ist. D er Sauerländer Badexperte bietet diese Walk In-Lösung dabei nicht nur in den Standardmaßen von bis zu 140 cm Breite und 200 cm Höhe an, sondern ermöglicht durch seine Sondermaßflexibilität auch darüberhinausgehende Abmessungen für jede Badplanung.

Individuelle Optik

Neben der einfachen und innovativen Montage und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt Walk In Pro Concept auch mit flexibler Gestaltung: Ganz nach Geschmack können Kunden aus verschiedenen modernen Glasarten kombinieren, wie beispielsweise Grau- oder Spiegelglas. Praktisch: Ein optionaler Handtuchhalter aus Chrom rundet das Gesamtkonzept der neuen Duschlösung funktional wie optisch ab.

Einfache Montage: In nur drei Arbeitsschritten lässt sich die Walk In Pro-Frontscheibe sicher und stabil montieren. Im ersten Schritt wird das Wandprofil montiert, dann die Scheibe eingeschoben und justiert. Zum Schluss wird diese über ein spezielles Kedersystem dauerhaft fixiert und abgedichtet. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG