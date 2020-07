Der neue Design-Thermostatkopf TC-D1 von Simplex überzeugt optisch durch eine klare Formensprache. Funktionen wie eine gradgenaue Einstellung der Raumtemperatur bieten außerdem größtmöglichen Heizkomfort, wobei das Produkt über eine TELL-Klassifizierung verfügt. Erhältlich in Hochglanz-Weiß oder in Chrom. Foto: Simplex

Der Teufel steckt im Detail – das hat man sich bei Simplex zu Herzen genommen. Hier weiß man, dass für ein stimmiges optisches Gesamtbild alle Komponenten harmonieren müssen – und seien sie auf den ersten Blick noch so unscheinbar. Ein Heizkörper fügt sich erst dann perfekt in den Wohnraum ein, wenn auch sein Thermostatkopf zur Ästhetik passt. Um unterschiedliche Stile und Bedürfnisse abzudecken, hat Simplex sein Programm um drei Thermostatköpfe erweitert. Doch die Armaturen können mehr als schick aussehen: Sie sorgen für eine angenehme Raumtemperierung und begünstigen Energieeinsparungen.

An echte Puristen richtet sich der Thermostatkopf TC-D1 aus der Design-Line von Simplex. Er kombiniert eine reduzierte Formensprache mit fortschrittlicher Technik: Der nicht steigende Thermostatkopf verfügt über eine Null- und eine Frostschutzstellung. Die Raumtemperatur lässt sich im Sinne einer genauen Regelung und optimalem Heizkomfort / oder optimalen Heizkomforts zwischen 7 °C und 28 °C stufenlos einstellen. Der Thermostatkopf TC-D1 ist passend für die Gewinde M30 x 1,5 und kann beispielsweise in Kombination mit dem prämierten Ventilhahnblock VARIODESIGN, ebenfalls aus der Design-Line von Simplex, eingesetzt werden. Er ist in Verchromt oder Hochglanz-Weiß erhältlich. Letztere Ausführung ist zudem klassifiziert nach dem Thermostatic Efficiency Label („TELL“) der europäischen Heizkörperthermostatventil-Industrie in der Energieeffizienzklasse I und somit besonders sparsam.

Formensprache: Gewolltes Understatement

Der EXCLUSIV-Thermostatkopf TC-E1 hebt sich von der klaren Kante des TC-D1 mit seiner leichten Rundung ab. Sein Design ist immer noch minimalistisch, doch mit dem gewissen Etwas: Statt der bekannten punktierten Öffnungen setzt Simplex bei der Produktneuheit erstmalig auf Schlitze. Die Verkleidung besteht aus qualitätsvollem Kunststoff in edler Hochglanz-Optik. Technisch betrachtet handelt es sich um einen nicht steigenden Thermostatkopf, der über einen eingebauten Flüssigkeitsfühler mit hoher Genauigkeit verfügt. Das Produkt hat über eine Null- und Frostschutzstellung sowie eine Fixierbarkeit der Einstellung mittels Schieber für eine exakte Ausregulierung der Wunschtemperatur. Der TC-E1 ist passend für gängige Heizkörper mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 sowie Klemmanschluss, und ist außerdem kompatibel für die entsprechenden Thermostatventile.

Preisbewusste Alternative

Auch für Kunden mit kleinem Budget oder den Objektbau hat der Armaturen-Spezialist Simplex einen passenden Thermostatkopf im Angebot, bei dem in puncto Funktionalität keine Abstriche gemacht werden: Der TC-S3 überzeugt mit guten Regeleigenschaften und Features wie die verdeckte Fixierung. Diese kann auf einen Einstellwert oder einen Einstellbereich (z. B. 2-4) begrenzt werden. Das geschieht im demontierten Zustand, um eine ungewollte Veränderung zu vermeiden. Des Weiteren weist der Standard-Thermostatkopf eine Nullstellung und Frostschutzsicherung auf. Auch diese Produktneuheit ist erhältlich mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 und Klemmanschluss. Optisch strahlt der TC-S3 dank seiner kompakten Bauform Robustheit aus, ohne wuchtig zu wirken. Die Oberfläche wahlweise aus weißem Kunststoff oder Chrom sieht edel aus und ist leicht zu reinigen.