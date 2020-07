Die FORTMAT S.r.l. mit Produktion und Bürogebäuden in San Polo Di Piave, Provinz Treviso in Venetien (Foto: Kinedo)

Die französische SFA Gruppe hat den italienischen Duschwannen-Hersteller FORMAT Srl übernommen. Die Gruppe ist mit ihrer Marke Kinedo einer der führenden Anbieter auf dem europäischen Markt für Duschen. Als namhaftes Unternehmen in der Herstellung von Duschwannen aus Mineralwerkstoff und Gelcoating ergänzt FORMAT optimal das Portfolio der Gruppe. Das Unternehmen aus Venetien verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Design und Herstellung von Duschwannen und ist im Duschwannenmarkt für seine Qualität und Innovationen bekannt. Die hochmoderne, 7.000 m² große Produktionsstätte in San Polo di Piave setzt Maßstäbe in der Herstellung von Mineralgussprodukten.

Der Zukauf von FORMAT ist ein weiterer Baustein in der Expansionsstrategie von SFA und wird neue Impulse für das Wachstum der Gruppe auf dem Duschwannenmarkt setzen.

Der Unternehmensbereich Kinedo steht für Design, Technologie und Innovation in der Entwicklung und Herstellung von Duschlösungen. Mit der Akquisition von FORMAT wird die Kinedo-Produktpalette um qualitativ hochwertige und individuell gestaltete Produkte rund um die Badausstattung erweitert.

Neben der Integration von FORMAT S.r.l. in die SFA Gruppe sind für 2020 weitere Investitionen geplant, um den Ausbau des Duschwannengeschäftes in ganz Europa voranzutreiben.